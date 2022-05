Draghi da Biden: i nodi della missione e i segnali di Putin (cravatta compresa)

Chissà che quel tocco di italianità non fosse casuale. Ieri mattina sulla piazza Rossa Vladimir Putin indossava una cravatta di Marinella. Un omaggio di Berlusconi, che di quelle cravatte ne ha uno stock. E le regala. Farà la storia in questo drammatico momento? Il presidente russo sa che oggi il premier italiano Mario Draghi sarà a Washington. Sa che il suo allineamento sull’Ucraina è "perfetto" (Draghi) nella cornice europea, non altrettanto in una transatlantica. Sa che al parlamento italiano c’è un robusto fronte riluttante a gettare benzina sul fuoco, vale a dire a dare al presidente ucraino Volodymyr Zelensky "altre armi in grado di colpire il territorio russo" (Luigi Di Maio). Sa infine che in Italia (e in Europa) al di là della condanna dell’aggressione e della solidarietà umana, sociale, politica nessuno vorrebbe morire per Kiev, come 83 anni fa nessuno avrebbe voluto morire per Danzica. E invece in Europa morirono in 63 milioni. Putin sa tutto questo. Sfrutta la coincidenza di calendario: l’anniversario della grande "guerra patriottica", e il colloquio (oggi) di Draghi con il presidente americano Joe Biden. E invia alcuni segnali. Non per quello che ha detto, ma per quello che non ha detto. Draghi ne farà materia di discussione con Biden nel pomeriggio di oggi (sera in Italia). Ed è presumibile che richiami la sua attenzione sulla mancata escalation verbale. Putin non ha ripetuto le minacce alla Nato per le quotidiane forniture di armamenti sofisticati alla resistenza ucraina. Omissione voluta? Putin non aveva bisogno di parlarne. Per lui il giorno prima l’aveva fatto Thomas Friedman sul New York Times . E Draghi certamente l’ha notato, anche in considerazione del fatto che il giornale è filodemocratico e due anni fa appoggiò l’elezione di Joe Biden. Questo il titolo del commento di Friedman: "La guerra sta diventando più ...