Washington, 24 agosto 2020 - Annunciatissima conferenza stampa di Donald Trump sul Coronavirus. E mentre il presidente Usa, dalla Casa Bianca nella notte italiana, sbandiera una nuova cura, definita "grande svolta terapeutica" per combattere il Covid, secondo il Financial Times sta al contempo valutando se accelerare sul vaccino perché sia pronto prima delle elezioni presidenziali di inizio novembre.

In tutto ciò, Twitter ha segnalato un tweet in cui Donald Trump suggerisce che gli elettori potrebbero contrarre il coronavirus inserendo la scheda elettorale nelle cassette postali, definendo il suo messaggio fuorviante e in violazione delle regole della piattaforma. Un tweet, ha spiegato la società, che potrebbe dissuadere gli elettori dal partecipare al voto.

Coronavirus, la "svolta" Usa

"La Fda ha dato autorizzazione urgente per la cura con l'utilizzo del plasma dei guariti", ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, definendolo "un annuncio storico". "E' la cura piu' urgente che possiamo usare in questo momento". Dunque "invitiamo tutti i guariti dal Covid-19 a donare il plasma per aiutarlo a usarlo nelle cure", ha insistito Trump. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il ministro delle salute Alex Azar e il capo della Food and Drug Administration Stephen Hahn. Quest'ultimo, rispondendo ad una domanda se la terapia è efficace, ha detto che è "potenzialmente promettente" e ha precisato che non si tratta di una autorizzazione tradizionale, ma di una espansione dell'uso del plasma di soggetti convalescenti nel trattamento contro il covid-19.

E ha snocciolato il dato più significativo: "I test hanno dimostrato che il 35% guarisce completamente con il plasma convalescente". E sulle pressioni alla Fda, Trump ha precisato che si "è trattato di una scelta coraggiosa che non c'entra con la politica ma è di vita o morte". Solo ieri aveva però accusato "il deep State, o chiunque altro, sopra l'Fda" di rendere "molto difficile per le aziende farmaceutiche convincere la gente a testare i vaccini e le terapie. Ovviamente sperano di ritardare la risposta fino a dopo il 3 novembre. Bisogna concentrarsi sulla velocità e salvare vite umane!".

L' autorizzazione per l'uso di emergenza non richiede lo stesso livello di evidenze di una approvazione completa da parte della Food and drug administration. Alla fine di marzo la Fda aveva già aperto una strada perché gli scienziati sperimentassero il plasma dei convalescenti (ricco di anticorpi) sui malati e ne studiassero l'impatto, autorizzandone un uso compassionevole. Da allora oltre 60 mila persone sono già state curate in questo modo negli Usa.

Vaccino prima delle elezioni

Ma l'amministrazione Trump starebbe anche valutando la possibilità di aggirare i normali standard normativi statunitensi per accelerare sul vaccino sperimentale britannico contro il coronavirus da utilizzare negli Usa prima delle elezioni presidenziali, scrive il Financial times che cita tre persone informate dei fatti.

Il piano prevede che la Food and drug administration (Fda) assegni già a ottobre l'"autorizzazione all'uso di emergenza" al vaccino in fase di sviluppo in una partnership tra AstraZeneca e l'Università di Oxford, sulla base dei risultati di uno studio britannico relativamente piccolo. Lo studio AstraZeneca ha arruolato 10 mila volontari, mentre le agenzie scientifiche del governo degli Stati Uniti sostengono che un vaccino debba essere studiato su 30 mila persone per superare la soglia di autorizzazione.

AstraZeneca sta anche conducendo uno studio più ampio con 30 mila volontari, sebbene i risultati arriveranno dopo lo studio più piccolo. Rendere disponibile un vaccino prima delle elezioni potrebbe consentire al presidente degli Stati Uniti di affermare di aver invertito la rotta su un virus che ha ucciso più di 170 mila americani a seguito delle critiche diffuse sulla sua gestione della pandemia.

Le critiche della sorella Maryanna Trump

Il debutto di Trump alla kermesse repubblicana è macchiato da un'altra ombra, dopo l'imbarazzante arresto del suo ex stratega Steve Bannon per la truffa sui fondi per il muro con il Messico. Si tratta delle devastanti critiche della sorella Maryanna Trump Barry, secondo gli audio diffusi in esclusiva dal Washington Post e registrati segretamente dalla nipote Mary Trump: l'unica finora della famiglia che aveva attaccato il presidente, definendolo in un recente libro al cianuro un cinico imbroglione, inadeguato e pericoloso per il Paese.

Profilo che ora sembra confermato dalla zia, una ex giudice federale del New Jersey, la quale dipinge il fratello come un uomo "crudele, bugiardo, ipocrita e senza principi", che "non legge" e di cui "non ci si può fidare". La sorella di Trump, che ha 83 anni, critica il presidente anche per la separazione delle famiglie degli immigrati: "Tutto quello che vuole è far presa sulla sua base. Non ha alcun principio...". L'ex giudice si lamenta anche per il modo di fare del fratello: "I suoi dannati tweet e le sue maledette bugie, o mio Dio... Come cambia le storie, la carenza di preparazione...". Ad un certo punto Barry dice alla nipote: "Donald è ipocrita e crudele".

Quando Mary Trump le chiede che cosa ha realizzato Donald da solo, la zia le risponde con sarcasmo: "Cinque bancarotte". Quindi definisce il fratello un "moccioso viziato" a cui lei faceva i compiti e svela che entrò al college grazie ad un'altra persona che sostenne per lui l'esame d'ammissione. Altro che "super genio", come si definì il tycoon. La sorella ricorda poi che al funerale del padre "Donald fu l'unico che non parlò di lui", dilungandosi sui propri successi. "Non voglio che nessuno dei miei fratelli parli al mio funerale. E questo è per Donald e per quello che ha fatto al funerale di papà", ha chiesto alla nipote, che ha spiegato di aver registrato segretamente le conversazioni per provare che era stata ingannata dai suoi parenti sul valore dell'eredità famigliare.

Donald Trump fa spallucce: "Ogni giorno spunta qualcos'altro, ma che importa. Mi manca mio fratello (morto nei giorni scorsi, ndr) e continuerò a lavorare duro per il popolo americano. Non tutti sono d'accordo ma i risultati sono evidenti. Il nostro Paese diventerà presto più forte che mai".