Tokyo, 19 febbraio 2020 - L'ultimo bilancio del coronavirus parla di 2.004 morti in Cina e oltre 74mila contagiati (di cui 11mila in gravi condizioni). Ma dal paese asiatico arrivano anche cifre confortanti. Il numero delle persone guarite ieri e dimesse dagli ospedali si è attestato a 1.824, superando per la prima quello dei nuovi casi accertati di 1.749. Secondo la Commissione sanitaria nazionale (Nhc) le nuove infezioni certe, al netto dell'Hubei (epicentro dell'epidemia), sono state 56, in calo per il 15esimo giorno di fila. Nella notte è stata diffusa la notizia della seconda vittima a Hong Kong, un uomo di 70 anni, mentre sale il numero dei casi in Corea del Sud: 15 nuovi contagi confermati per un totale di 46. Primi due sospetti in Iran.

Diamond Princess, via allo sbarco: 79 nuovi casi

Gli occhi del mondo, Italia inclusa, sono oggi puntati sulla nave da crociera Diamond Princess, ferma da due settimane nel porto giapponese di Yokohama con 621 casi di coronavirus a bordo (gli ultimi 79 sono stati segnalati oggi). Tra i contagiati anche uno dei 35 passeggeri italiani. Dopo 14 giorni esatti di quarantena è iniziato stanotte lo sbarco per coloro che sono risultati negativi ai test. L'operazione, secondo le autorità, potrebbe richiedere fino a tre giorni: tra turisti ed equipaggio le persone imbarcate sono 3.700.

Ed è partito nella notte anche il volo da Ciampino con a bordo il personale medico che andrà a soccorrere i connazionali della Diamond. "Vi assicuro che li riporteremo in Italia il prima possibile", ha annunciato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. La missione avverrà in due tranche: prima l'invio dei sanitari in Giappone, poi nei prossimi giorni un secondo volo riporterà a casa gli italiani.

Cinque italiani sbarcati in Cambogia senza test. Uno è in quarantena a Sanremo

Bollettino dello Spallanzani

Intanto da Roma arriva il bollettino giornaliero dell'istituto Spallanzani: continuano a migliorare le condizioni della coppia cinese ricoverata in terapia intensiva, in particolare quelle dell'uomo. E sono definiti "ottimi" dai medici lo stato di salute e l'umore del giovane contagiato di Reggio Emilia, così come quelli di Niccolò, il 17enne di Grado rimpatriato da Wuhan ma negativo ai test.

Coppia positiva dopo viaggio alle Hawaii

Si apre un nuovo 'fronte' negli Usa: una coppia di giapponesi è stata trovata positiva al coronavirus dopo una vacanza alle Hawaii durata dal 28 gennaio al 6 febbraio. Lo fa sapere la Cnn. La compagnia aerea americana con la quale hanno viaggiato, la Delta Airlines, ha già allertato i passeggeri che hanno volato con i due, mentre le autorità hawaiane stanno cercando di rintracciare tutte le persone che possono essere entrate in contatto con loro. Secondo il ministro della Salute locale, l'uomo sarebbe stato contagiato in Giappone.

Mappa 3D del virus: serve per vaccino e farmaci

La scienza procede alla ricerca di un'arma contro il Covid-19, la patologia prodotta dal coronavirus SarsCoV2. Un passo importante per la realizzazione di farmaci e vaccino è la mappa 3D del virus, messa a punto dall'Università del Texas ad Austin con l'Istituto americano per la ricerca sulle malattie infettive (Niaid), parte dei National Institutes of Health: il risultato è stato pubblicato su Science.