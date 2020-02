Tokyo, 18 febbraio 2020 - C'erano anche tre italiani e due italo-brasiliani tra gli oltre 1.200 passeggeri a bordo della nave da crociera americana Westerdam sbarcati nei giorni scorsi nel porto cambogiano di Sihanoukville senza controlli particolari o alcuna forma di quarantena. La notizia, anticipata da Repubblica.it, è stata confermata all'Ansa. A bordo della nave c'era almeno una persona, una 83enne americana, risultata positiva al coronavirus allo scalo malaysiano di Kuala Lumpur. I tre italiani potrebbero già essere rientrati in Italia mentre i due italo-brasiliani in Brasile. Verifiche sono in corso.

Il premier cambogiano Hun Sen ha negato le accuse di negligenza rivoltegli. Abbiamo dovuto aiutarli, abbiamo dovuto affrontare "una crisi umanitaria", si è giustificato l'uomo forte del regno al potere dal 1985 che è andato a salutare i croceristi con dei fiori, ma senza la protezione di una mascherina. "Siamo accusati di aver importato l'epidemia in Cambogia, ma nessun cittadino cambogiano è infetto", ha detto il premier. Il paese ha finora solo un caso confermato di coronavirus, un turista cinese che si è ora ripreso. La nave Westerdam ha ormeggiato in Cambogia dopo che altri cinque Paesi asiatici avevano rifiutato l'attracco, proprio per timore del virus, lasciandola in mare per 10 giorni.

Da domani sbarco dalla Diamond

Secondo quanto riferito dal governo giapponese, sono 88 i nuovi casi risultati positivi dopo gli ultimi test a bordo della nave Diamond Princess, dalla quale domani inizieranno le operazioni di sbarco per quei passeggeri che risulteranno negativi al virus. L'operazione durerà tre giorni, come affermato dal ministro della Salute, Katsunobu Kato, durante una conferenza, confermando che i test sono stati condotti su tutti i circa 3.200 passeggeri della nave, e gli esiti dei laboratori sulla totalità degli occupanti verranno resi noti entro venerdì.

Per gli italiani "quarantena di 14 giorni"

Per gli italiani a bordo, una volta tornati in Italia, "ci sarà bisogno dei 14 giorni di quarantena", perché la nave da crociera ferma da due settimane in Giappone "è ormai uno dei posti al mondo con la più alta diffusione di coronavirus", ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. "La Farnesina - ha sottolineato - è al lavoro, stanno chiudendo le ultime autorizzazioni e l'auspicio è che il volo con gli italiani a bordo possa partire il prima possibile". Quanto alle procedure messe a punto per evitare la diffusione del virus a bordo della nave, "le rispettiamo, ma riteniamo che sia indispensabile una quarantena. Questo è in linea con l'impostazione ispirata al criterio di massima precauzione". Oggi, ha concluso, "faremo più di una riunione con gli esperti per capire la modalità più sicura per far tornare a casa questi italiani, costruendo una procedura di isolamento che consenta realizzare le migliori condizioni di sicurezza".

Anche la Gran Bretagna evacua i propri cittadini

Anche il governo britannico ha annunciato, per ultimo, che evacuerà i propri cittadini a bordo della nave da crociera, dove oltre 450 persone risultano contagiate dal Covid-19. Il governo invierà un aereo per rimpatriare i britannici, 74 fra passeggeri e membri dell'equipaggio. La decisione segue quella di Usa, Canada, Australia, Italia, Hong Kong e Corea del Sud. "Date le condizioni a bordo, stiamo lavorando per organizzare un volo di ritorno nel Regno Unito per i cittadini britannici a bordo della Diamond Princess il più presto possibile", ha detto un portavoce del Ministero degli Esteri britannico. "Il nostro staff sta contattando i cittadini britannici a bordo per prendere le necessarie misure".

Il bilancio dei morti

Sale a 1.886 il bilancio in Cina delle vittime legate al Coronavirus e viene confermata ufficialmente la morte del direttore dell'ospedale di Wuhan. Da ieri tuttavia in Cina il numero giornaliero di casi di nuova malattia Covid-19 è sceso per la prima volta a meno di 2.000. Una buona notizia arriva anche dal numero quotidiano di nuovi decessi, che è sceso a meno di 100 in tutto il Paese. Anche fuori dalla provincia di Hubei, il 'cuore' dell'epidemia cinese, le nuove infezioni confermate sono diminuite per la prima volta a un numero inferiore a 100.

I dati sembrano mostrare "un calo di nuovi contagi ma questo trend va interpretato con molta cautela perché può cambiare: è presto per dire se questo andamento in calo continuerà. Ogni scenario resta aperto", ha però avvisato il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le condizioni degli italiani allo Spallanzani

Riguardo alla situazione degli italiani ricoverati allo Spallanzani, uno positivo al Coronavirus, l'altro Niccolò, rientrato da Wuhan dopo due "false partenze". "sono entrambi in ottime condizioni di salute e di umore", si legge nel bollettino medico di oggi. "Sono stati valutati, ad oggi, presso la nostra accettazione 68 pazienti sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus. Di questi, 62, risultati negativi al test, sono stati dimessi", è ancora il bollettino, che prosegue: "Sei pazienti sono tutt'ora ricoverati: tre sono i casi confermati (la coppia cinese e il giovane proveniente dal sito della Cecchignola). Tre pazienti rimangono comunque ricoverati per altri motivi".

Cina, Moody's taglia stime Pil

A causa delle turbolenze create dall'epidemia Moody's ha tagliato le stime sul Pil della Cina per l'anno in corso dal 5,8% al 5,2%. L'agenzia di valutazione ha messo in guardia anche che gli effetti della situazione si ripercuoteranno soprattutto in tutta l'Asia.