New York, 18 maggio 2020 - Continua il tragico bollettino dei morti e dei contagi per coronavirus nel mondo. I decessi hanno superato la soglia dei 315.000 (315.225), mentre le persone risultate positive al Covid-19 sono 4.716.513. Sale però anche il numero delle guarigioni che ora sono 1.734.578, si legge nell'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti si confermano il Paese con il maggior numero di morti, seguito da Regno Unito e Italia.

Usa

Nelle ultime 24 ore gli Stati Uniti hanno registrato 820 morti, portando così il totale dei decessi a quasi 90 mila. Ma il bilancio giornaliero risulta essere il più basso registrato dal 10 maggio. Nel Paese sono ormai quasi 1,5 milioni i casi di Covid-19. Per la precisione i dati aggiornati della Johns Hopkins University parlano di 1.486.757 contagi e di 89.562 decessi. Solo domenica, scrive la Cnn, sono stati diagnosticati almeno 18.873 nuovi casi. Lo stato di New York resta il più colpito con 350.121 contagi e 28.232 morti.

Ma in America l'attenzione è rivolta allo scontro senza precedenti tra Donald Trump e l'ex presidente Barack Obama. Trump ha replica a Obama, che lo aveva accusato di non sapere cosa fa nel gestire lemergenza coronavirus, attaccando: "Guardate, lui era un presidente incompetente, è tutto quello che posso dire. Terribilmente incompetente", ha detto il numero uno della Casa Bianca in un'intervista a Fox News. Trump ha difeso la sua gestione dell'emergenza sanitaria. Poi su Twitter il tycoon ha accusato "l'Amministrazione Obama" di essere stata "una delle più corrotte e incompetenti della storia degli Stati Uniti".

La ripresa avverà dopo il vaccino. Questa l'affermazione del presidente della Fed Jerome Powell in una intervista alla Cbs: "Anche se ci sarà un rimbalzo nella seconda metà dell'anno, senza un vaccino per il coronavirus la piena ripresa dell'economia americana non potrà avvenire". Powell ha spiegato che comunque la crisi economica attuale non sarà come la Grande Depressione degli anni '30.

Germania

La Germania esulta per i soli due nuovi casi di contagio registrati nelle ultime ore, e nessun decesso. L'istituto Robert Koch, che ha divulgato i dati, sottolinea che nel Paese si contano in totale 174.355 contagiati e 7.914 morti.

Cina

In Cina sette nuovi casi di coronavirus, tre di trasmissione locale e quattro 'importati'. I positivi sono due nella provincia nordorientale di Jilin e un altro a Shanghai. Però le autorità sanitarie non segnalano decessi, e il bilancio dei morti resta fermo a 4.634. I contagiati ufficiali sono 82.954, mentre sono 78.238 le persone guarite. I casi di persone rientranti da altri Paes sono in totale 1.704, con 45 persone in ospedale.

Brasile

Peggiora la situazione in Brasile, i contagi sono arrivati a 241.080, mentre i morti sono 16.118.Il ministero della Salute ha fatto sapere si sono registrati 7.938 nuovi casi e 485 decessi, nelle ultime 24 ore. San Paolo, la più grande città del Brasile, lancia l'allarme per il sistema sanitario cittadino vicino al collasso. Si contano 3.000 morti, e la capienza delle strutture ospedaliere ha raggiunto il 90% di saturazione. Nelle prossime due settimane si potrebbe esaurire la possibilità di accoglienza di nuovi pazienti.

Mondo

In Sudafrica si sono rtegistrati 1.160 nuovi casi di contaminazione, il dat più alto giornaliero dal primo caso a marzo. Nel Paese ci sono 15.515 casi, di cui il 60% nella provincia turistica del Capo Occidentale. Invece i nuovi decessi sono tre, per un totale di 263. La Tunisia invece non ha denunciato nessun caso nelle ultime 24, i positivi restano stabili a quota 1.037. Il totale dei morti nel Paese è fermo a 45, invece salgono i guariti che sono passati da 807 a 816, l'80% circa dei malati. In Messico si muore anche per carenza delle bevande alcoliche (Interrotta la produzione all'inizio di aprile, ndr) , che spinge la gente al consumo di alcol adulterato, con consedguenze letali. I morti per questo motivo dall'inizio della pandemia sono 138.

La mappa del Coronavirus nel mondo