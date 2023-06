Andrew Tate arrestato in Romania. Mercoledì la lite su Twitter con Greta Thunberg

Roma, 30 dicembre 2022 - L'ex kickboxer Andrew Tate è stato arrestato in Romania nell'ambito di un'indagine che lo vede accusato di traffico di essere umani. Insieme a lui è stato arrestato anche il fratello Tristan. Due giorni fa Tate si era reso protagonista di una lite social con l'attivista per il clima Greta Thunberg. Uno scambio di tweet nel quale la giovane svedese lo aveva invitato a "farsi una vita", una risposta questa che era diventata subito virale. Tate aveva a sua volta risposto a Thunberg con un video in cui lo si vede fumare il sigaro e mangiare una pizza consegnata a domicilio da una nota catena locale (Jerry's Pizza), con la scatola e il logo della pizzeria bene in vista. Secondo le ricostruzioni di alcuni media, le autorità romene aspettavano la prova che Tate si trovasse in Romania per intervenire. Dopo la diffusione del video infatti è scattato il blitz delle forze dell'ordine nella sua villa a Voluntari ed è arrivato l'arresto. E dopo la diffusione della notizia dell'arresto dei fratelli Tate, Greta Thunberg ha di nuovo twittato, con un chiaro riferimento alla vicenda: "Ecco cosa succede quando non ricicli le scatole della pizza".

Andrew Tate nel video rivolto a Greta Thunberg (foto da Twitter)

Chi è Andrew Tate

Nato a Washington ma cresciuto a Luton in Inghilterra, Andrew Tate è sotto inchiesta ed è stato interrogato, insieme a suo fratello, con l'accusa di aver formato un gruppo criminale che reclutava, ospitava e costringeva donne a creare contenuti pornografici che loro successivamente distribuivano. I fratelli erano anche stati interrogati ad aprile, quando era partita l'inchiesta dopo che la polizia aveva trovato due ragazze, entrambe minorenni, che sostenevano di essere state trattenute nella villa contro la loro volontà. Espulso nel 2016 da 'Il Grande Fratello' britannico (Celebrity Big Brother) perché filmato mentre aggrediva una donna, Tate ha acquisito celebrità da quando scrisse su Twitter che "le donne devono assumersi la responsabilità degli abusi sessuali". Ed è rimasto 'cliccatissimo' su Internet per mesi fino a quando e' stato bandito dai diversi social media (Facebook, Instagram, TikTok e Twitter, oltre a YouTube). Ma il suo account Twitter è stato ripristinato quando Elon Musk ha comprato il colosso tecnologico e Tate ha ripreso a postare immediatamente.