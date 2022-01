Roma, 27 gennaio 2022 - L'attesa del nuovo presidente della Repubblica scatena la fantasia della Rete. E come ogni buona elezione che si rispetti non mancano battute e sfottò dei volti protagonisti di questa maratona. Al quarto giorno di votazioni per il Quirinale la produzione di immagini ironiche e irriverenti comincia ad essere cospiscua. Tra i personaggi più (bonariamente) bersagliati c'è Sergio Mattarella, il capo dello Stato uscente, che nello scrutinio di ieri ha preso ben 125 voti (quando l'indicazione dei partiti era di votare scheda bianca). La possibilità di un Mattarella bis solletica l'umorismo di Twitter, che si riempe di meme sul 'povero' presidente. Lui che - si pensa - vorrebbe tanto accomiatarsi dai palazzi della politica e pure viene ancora tirato per la giacchetta.

Mattarella nei panni dell'evaso, Mattarella volante appeso a dei palloncini, addirittura Mattarella nella fortezza di Machu Picchu con tradizionali abiti peruviani: chi naviga del web s'immagina un presidente pronto a fuggire dall'altra parte del mondo davanti all'eventualità di una rielezione. "Famme spegne er telefono va'", dice un improbabile Mattarella in versione romanesca. In altro meme si finge la colf.

Ci sono poi i tweet più scurrili: "Adesso avete rotto il c...", sbotta il capo dello Stato in una parodia che ne vuole interpretare il sentiment più privato.

C'è poi chi guarda a Mattarella come al salvatore della patria: non solo in parlamento evidentemente. Sul web sono in tanti. Addirittura è nato l'account "le bimbe di Mattarella", che scimmiotta certe pagine fan diffuse sui social e distribuisce meme comici.

Il santino con l'immagine 'sacra' e la scritta "Proteggimi" è diventato virale.

Qualcuno ancora si è immaginato il capo dello Stato al momento del passaggio di consegne, pronto a lasciare al successore, le bollette vecchie e la password del wifi del Quirinale.

Altri infine lo vedono già nei panni 'borghesi' di un vecchio 'umarel', intento a guardare i cantieri nella sua Palermo. Finalmente libero dalle incombenze della politica.