Settimana clou per Ita-Lufthansa, senza miglioramenti veto Ue

La prossima settimana sarà quella decisiva per Ita-Lufthansa per migliorare il pacchetto di impegni in esame da parte dell'Antitrust Ue. Lo si apprende da fonti vicine al dossier a Bruxelles. Le proposte avanzate finora sullo scalo di Milano-Linate, le rotte a corto raggio dall'Italia all'Europa centrale e ai lunghi collegamenti da Fiumicino verso Usa e Canada sono ritenute insufficienti. In caso di modifiche, la Commissione europea, impegnata al momento nel market test che si concluderà lunedì, dovrebbe valutare i nuovi impegni. La sua decisione potrebbe "consolidarsi" già a inizio giugno. Senza miglioramenti, a quanto si apprende, l'operazione è destinata ad essere bocciata. L'annuncio ufficiale è atteso entro il 4 luglio.