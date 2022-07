Come viaggiare evitando il Covid. Polizze e rimborsi salvano l’estate

Mentre torna a crescere il trend del turismo in Italia e all’estero, l’allarme Covid sale in tutta Europa con un milione di positivi solo nel nostro Paese, segnato in rosso scuro nella mappa del contagio dell’Ecdc insieme a Portogallo, Francia, Islanda, gran parte della Grecia e Spagna occidentale. Ma l’onda lunga della pandemia alimentata dalla variante Omicron 5 non frena la voglia di viaggiare, con qualche precauzione più. Quest’estate – secondo i dati dell’Osservatorio Confturismo-Confcommercio – sono 28 milioni gli italiani pronti ad andare in vacanza, per un totale di 62,8 milioni di partenze. Numeri che il Gruppo Europ Assistance eleva al 76% dei nostri connazionali (+9% rispetto al 2021) sottolineando un incremento di coloro che scelgono di sottoscrivere un’assicurazione viaggio. Ombrellone, panino, gelato e caffè. Un giorno al mare: 100 euro a famiglia ‘Sì viaggiare ma con l'assicurazione' L’Italia, insieme a Spagna e Portogallo, è fra i paesi del Sud Europa in cui – secondo quanto emerge dalla 21esima edizione dell’Holiday Barometer 2022 di Europ Assistance – si registra una delle percentuali più alte di persone (45% del campione) che dopo la pandemia ritengono importante essere coperte da un’assicurazione di viaggio durante le proprie vacanze. Nel dettaglio – stando ai dati di un’indagine di Prima Assicurazioni commissionata a Nielsen – l’assicurazione per il viaggio sarà richiesta dal 67,8% degli intervistati mentre quella per proteggersi dal Covid dal 22,4%. In aumento – rileva l’Holiday Barometer 2022 – anche coloro che ritengono condizione necessaria per viaggiare il rispetto di regole di distanziamento sui mezzi di trasporto e nelle sistemazioni scelte e la possibilità di effettuare un tampone prima di partire. Volo aereo saltato per il virus: cosa fare? Se si viene contagiati dal Covid poco prima della partenza è possibile non perdere i soldi versati per i biglietti aerei. "C’è una ...