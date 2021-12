Roma, 3 dicembre 2021 - La variante Omicron del Covid sarebbe in grado in un significativo numero di casi di reinfettare chi ha già avuto la malattia: risulta da uno studio preliminare, in corso di revisione per MedRxiv. L'indagine si basa sull'analisi di 2 milioni 796mila persone con il Sars-Cov2 in Sudafrica tra marzo 2020 e novembre 2021. Omicron "è associata ad una capacità significativa di evadere l'immunità acquisita da infezioni precedenti" con il virus. "Non ci sono prove epidemiologiche evidenti di una capacità simile con le varianti Beta o Delta". Non si sa se Omicron "è in grado di 'evadere' l'immunità data dai vaccini, o se la riduce".

Ieri in Sudafrica sono stati effettuati 51.402 test, da cui sono emersi 11.535 nuovi casi, con un tasso di positività del 22,4%. Una crescita esponenziale in pochi giorni. Sono stati segnalati ulteriori 44 decessi.

Intanto cinque casi di Omicron sono stati rilevati nella città di New York. Lo hanno annunciato il sindaco Bill de Blasio e la governatrice dello Stato Kathy Hochul. Tra questi casi, si sa che almeno uno e' stato registrato a Brooklyn, due nel Queens e uno a Suffolk County, a Long Island, dove una donna di 67 anni è risultata positiva dopo essere tornata dal Sud Africa. "Non c'e' nessun motivo d'allarme - ha dichiarato la governatrice - volevamo solo informarvi perché l'opinione pubblica sia consapevole della situazione".

