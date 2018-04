Roma, 30 aprile 2018 - Quattro escusionisti sono morti e cinque versano in gravi condizioni dopo essere stati costretti a trascorrere la notte fra domenica e lunedì a oltre 3.200 metri di altitudine, sulle Alpi svizzere, a causa del maltempo. Lo ha reso noto la polizia del cantone Vallese, specificando che il gruppo è rimasto bloccato "nella zona di Pigne d'Arolla" da una bufera che non ha permesso loro di arrivare al rifugio la Cabane des Vignettes.

I soccorritori hanno trovato stamane il gruppo, formato da 14 alpinisti di nazionalità italiana, francese e tedesca. A lanciare l'allarme con richiesta d'aiuto è stato all'alba il gestore di un rifugio. Sette gli elicotteri impiegati per recuperarli sull'Haute Route Chamonix-Zermatt. Per uno di loro non c'era già più nulla da fare, vittima "probabilmente" di una caduta. Altre tre persone sono deceduto dopo l'arrivo in ospedale. Cinque sono tra la vita e la morte. Gli altri soffrono di leggera ipotermia ma non sono in pericolo.