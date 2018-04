Aosta, 30 aprile 2018 - Tragica giornata per le escursioni sulle Alpi Svizzere. Sono morti due scialpinisti francesi e 2 alpinisti svizzeri. I transalpini hanno perso la vita in incidenti avvenuti nella valle di Chamonix, in Francia, sul massiccio del Monte Bianco. Mentre due giovani alpinisti svizzeri di 21 e 22 anni sono stati trovati morti stamane sulle Alpi bernesi, nella zona del monte Monch, a 4.105 metri. Le vittime si vanno ad aggiungere alle 6 registrate sulle Alpi svizzere, sempre a causa del maltempo.

Una delle vittime francesi è un 35enne di Annecy. Anche lui, come gli altri, ha perso la vita, fa sapere la gendarmeria, "a causa delle pessime condizioni meteo" ed è stato recuperato di prima mattina sull'Aiguille Verte, all'altezza del Couloir Couturier. Poi fine mattinata una valanga ha investito un gruppo di quattro sciatori transalpini sul versante est dell'Auguille du Midi, nei pressi del ghiacciaio Rond. La slavina ha lasciato illesi tre escursionisti, mentre ha investito un 35enne uccidendolo.

Sulle Alpi bernesi, nella zona del monte Monch, a 4.105 metri, invece si trovavano i corpi senza vita dei due svizzeri, anche loro uccisi delle basse temperature e dallo sfinimento. L'allarme alle autorità sulla loro scomparsa era stato dato alle 20.20 di domenica e le ricerche avevano avuto esito negativo a causa del maltempo.

In territorio italiano invece è stato individuato il corpo di una escursionista russa dispersa da ieri nella zona del ghiacciaio del Lys nel versante sud del Monte Rosa. La turista è rimasta colpita dalla stessa forte bufera che ha provocato morti sulle Alpi in Svizzera. Il soccorso alpino italiano sta tentando il recupero.