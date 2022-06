Supermercati aperti il 2 giugno: quali sono e orari. Le mappe

Roma, 1 giugno 2022. Quali supermercati resteranno aperti il 2 giugno? Chi è rimasto senza latte o biscotti, giovedì potrebbe aver bisogno di andare a fare la spesa, ma essendo la festa della Repubblica rischia di trovare molti esercizi chiusi. La caccia al carrello potrebbe essere più tortuosa del previsto, visto che ogni punto vendita fa storia a sé e così prima di mettersi in viaggio – se non si vuole rischiare - è sempre meglio controllare su Internet (o telefonare), per sapere se il supermercato in cui si vuole andare è aperto. Ecco le indicazioni che hanno dato i maggiori gruppi italiani.

Coop

Gli esercizi che fanno parte di Coop Alleanza 3.0 (diffusa soprattutto in Emilia-Romagna) e Coop Lombardia rimarranno per la maggior parte aperti, mentre i negozi che fanno parte della rete Unicoop Firenze saranno in buona sostanza chiusi. I punti vendita di Coop Reno andranno in ordine sparso. Sul motore di ricerca del gruppo, in ogni caso, si può trovare l’orario di ogni singolo punto vendita e se è chiuso o aperto il 2 giugno.

Esselunga

La catena di supermercati ha deciso di considerare il 2 giugno come una qualsiasi domenica, per cui la maggior parte dei punti vendita sarà aperta con orario ridotto rispetto ai giorni feriali. Se avete qualche dubbio, potete controllare qui.

Conad

I punti vendita saranno aperti nella stragrande maggioranza dei casi. Anche in questo caso, se volete essere sicuri che il vostro supermercato non sia tra i pochi a rimanere chiuso, potete controllare su questo sito.

Lidl

I punti vendita dovrebbero essere tutti aperti. Anche in questo caso alcuni esercizi osserveranno un orario ridotto. Per andare a colpo sicuro, controllate la sezione dedicata ai punti vendita.

Pam

Stesso discorso anche per questa catena di supermercati. Gli esercizi dovrebbero restare in maggioranza aperti, ma è sempre meglio controllare.

Despar

Quasi tutti i punti vendita del gruppo effettueranno l’orario domenicale. Vale l’indicazione di massima: se non volete fare giri a vuoto, controllate il punto vendita in cui vi volete recare.

Sigma

Corsie aperte anche in questo caso nella maggior parte dei casi. Per evitare piccoli imprevisti, controllate sempre.

Bennet

Tutto aperto, così come comunicato dal gruppo. Per togliersi ogni dubbio, cercate il vostro punto vendita sul localizzatore.

Il Gigante

La catena ha deciso di restare aperta. Per essere sicuri degli orari è sempre meglio controllare. Cliccando su questo link troverete le aperture del 2 giugno.

Carrefour

Le porte dei supermercati saranno per la stragrande maggioranza aperte. Alcuni esercizi potrebbero effettuare un orario ridotto. Sul localizzatore dei punti vendita potete togliervi l’ultimo dubbio.

Eurospin

Anche in questo caso le corsie dovrebbero restare aperte nella maggior parte dei casi. Il caveat non cambia: prima di mettervi in auto controllate se il punto vendita che volete raggiungere è tra i pochi a restare chiuso.

MD

La catena di discount resterà aperta per la Festa della Repubblica. In ogni caso è sempre meglio controllare.