Sparatoria Pescara: il video choc. L'aggressore bloccato in taxi sull'A14

Pescara, 11 aprile 2022 - Lo hanno catturato a tarda sera nell'area di servizio Metauro, in provincia di Pesaro Urbino, mentre era diretto in taxi verso nord. Il presunto autore della sparatoria di Pescara, avvenuta ieri intorno alle 13 in un ristorante di Piazza Salotto, è un 29enne di origini abruzzesi, ma emigrato all'estero. Avrebbe esploso cinque colpi di pistola contro un cuoco, pare dopo una lite per i tempi di attesa della carne che aveva ordinato. Subito dopo l'aggressione, l'uomo si sarebbe rifugiato da alcuni parenti in Abruzzo, quindi si sarebbe allontanato a bordo del taxi. Ma il suo volto era già comparso nei video ripresi dalle telecamere di sorveglianza del locale, la Polizia lo aveva identificato e da ore era sulle sue sue tracce. Per evitare che durante l'arresto potessero essere coinvolti il tassista e le persone all'interno dell'area di servizio, gli investigatori hanno rintracciato telefonicamente il tassista, mantenendo il contatto con lui fino all'intervento. Durante la perquisizione, al 29enne è stata sequestrata una pistola semiautomatica: i successivi accertamenti stabiliranno se sia l'arma usata nel ristorante. L'uomo è sottoposto a fermo di polizia giudiziario e deve rispondere di tentato omicidio. Il procuratore capo di Pescara, Giuseppe Bellelli, e il sostituto Fabiana Rapino, valuteranno le fonti di prova raccolte dagli uomini del Questore Luigi Liguori, al fine di verificare l'effettivo coinvolgimento dell'arrestato.

L'aggressione

Sono circa le 13 di domenica, quando l'aggressore entra nel locale di Piazza Salotto. Era già stato visto nei giorni precedenti nello stesso ristorante, secondo alcuni testimoni venerdì sera. Ma non era un cliente fisso. Poco prima si era seduto a un tavolo e aveva pasteggiato. Fa quindi il suo ingresso all'interno e chiede altri e arrosticini e vino. Si lamenta perché non vuole aspettare, l'attesa per avere la carne - a suo dire - è eccessiva. La discussione degenera: l'uomo prima sferra un pugno in faccia al cuoco, un 23enne di origine dominicana che vive da tempo a Chieti. Poi estrae una pistola calibro 22 ed esplode diversi colpi, colpendo la vittima in diverse parti del corpo. Il 23enne stramazza a terra, l'assalitore gira intorno al bancone e spara altri due colpi alla schiena che raggiungono il cuoco a un polomone e a una vertebra. Il giovane dominicano viene portato in ospedale, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. L'uomo abbandona in fretta e furia il ristorante, ma le telecamere di sorveglianza hanno già ripreso il suo volto. Le ricerche della polizia, condotte dagli agenti abruzzesi insieme a quelli di Fermo, Ancona e Pesaro, portano all'area servizio Metauro, dove il 29enne viene bloccato.

La vittima in prognosi riservata

Il ragazzo di 23 anni rimasto ferito nell'aggressione è stato sottoposto a intervento chirurgico e si trova ricoverato in terapia intensiva. La prognosi nei suoi confronti rimane riservata. I titolari del ristorante di Piazza Salotto sono sconvolti. Definiscono il 23enne di origine dominicane, padre di un bimbo di due anni, "un bravissimo ragazzo". Il racconto dell'aggressione è brutale: "È entrato nel locale con il suo bicchiere di vino ed ha iniziato a inveire contro i dipendenti, lamentandosi, da quanto abbiamo capito, per i tempi di attesa". E ancora: "Gli ha dato prima un pugno (al cuoco, ndr), poi ha tirato fuori la pistola ed ha sparato. Quello che si vede nelle immagini fa impressione".