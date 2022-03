Regole assurde e contraddittorie. Che follia la burocrazia del Covid

Roma, 27 marzo 2022 - A fare le regole gli italiani sono imbattibili. Due anni abbondanti di Covid, con annessa produzione legislativa, hanno generato iperboli difficilmente imitabili per eccesso di complicazione burocratica anche quando la ratio dei provvedimenti era solida e corretta. E il nuovo giro di valzer dalla mezzanotte di venerdì prossimo, subito dopo la fine dello stato di emergenza, suggerisce che il romanzo delle norme inutilmente puntigliose (e per questo spesso trascurate) oppure improvvisamente morbide (e per questo indigeribili ai disciplinati) possa regalare altri corposi capitoli. Covid: 73.357 contagi e 118 morti Green pass, come metterlo sul wallet Obblighi eccessivi: "E' ora di cambiare" Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive al San Martino di Genova, lancia l’idea di un grande ’reset’ nazionale. "Voglio lanciare una iniziativa". "Bu-Covid" è il titolo ipotizzato. "Negli ultimi due anni abbiamo accumulato una serie di norme, obblighi, regole, leggi sul Covid che ci rendono oggi un Paese ridicolo rispetto al resto del mondo. Dal primo aprile inizia una fase diversa. La nostra vita non può più essere declinata dal legislatore ma da noi stessi", si ribella l’infettivologo. L’elenco delle criticità è lungo. Cosa cambia dall'1 aprile. Bassetti: fase nuova, ma serve reset regole Mascherina nei locali: seduti no, se ti muovi sì "Al ristorante mettiamo la mascherina quando andiamo al bagno ma non seduti, e poi i tavoli non sono più distanziati però dobbiamo mettere la mascherina se ci alziamo", esemplifica Bassetti. Una complicazione inutile, visto l’andamento dei contagi. Un incubo anche per i gestori che sono chiamati alla vigilanza attiva. L’alternanza mascherina sì-mascherina no dentro i locali infastidisce molto la clientela che percepisce tutta la distanza tra scocciatura evidente e utilità impercettibile. Il ballo dei green pass. Novità asimmetriche Occhio a non confondersi. La transizione al via venerdì 1° aprile, che dovrebbe portare all’effettivo ’liberi ...