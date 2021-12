Torino, 8 dicembre 2021 - Nevica a Torino e Milano. E' in azione una nuova perturbazione sull'Italia, la cosiddetta 'tempesta dell'Immacolata', che porterà neve fino in pianura al Nord con attese nevicate in Piemonte e Lombardia. I fiocchi a Torino sono caduti fin dalle prime ore dell'alba, è stata imbiancata anche la provincia torinese, una perturbazione che già da ieri si era fatta sentire. Anche a Milano la prima neve è arivata nella mattinata, ma non ha attaccato mescolandosi alla pioggia ed evitando quindi di causare disagi al traffico. Disagi che invece ad Alessandria con problemi sulla A26 Genova-Gravellona, nel tratto tra Ovada (Alessandria) e Masone (Genova). Prima imbiancata anche in Valle d'Aosta. In Liguria, Savona, suggestiva la vista delle spiagge innevate.

Sommario

Torino e provincia hanno visto i primo fiocchi cadere dalle prime ore dell'alba. Il maltempo è in azione da ieri sull'intero Piemonte. I tetti e le strade del capoluogo sono imbiancate, e la nevicata potrebbe raggiungere i 10 cm in pianura, con punte di 25 cm in alta collina. In azione fin dalla mezzanotte i mezzi spargisale. Arpa Piemonte prevede forti precipitazioni nevose a bassa quota nel monferrato, astigiano e alessandrino, dove potranno superare i 15-20 cm, come zone montane e pedemontane, mentre sono attesi livelli inferiori tra 5 e 15 cm in altre zone in pianura. Nel pomeriggio la situazione dovrebbe migliorare.

La nevicata in provincia di Alessandria si è intensificata nella mattinata. La polizia stradale segnala disagi sulla A26 Genova-Gravellona, nel tratto tra Ovada (Alessandria) e Masone (Genova). Per il pesante innevamento della carreggiata le pattuglie hanno l'ordine di procedere in regime di safety car, con velocità non superiore a 20 Km/h, rallentando così il traffico. Tutti i mezzi operativi sono in azione. Monitorato col supporto di pattuglie arrivata da Genova anche il tratto sud, al confine con la Liguria. Altri disagi alla viabilità sono stati segnalati a Valenza, lungo la strada della Colla che collega ad Alessandria. A Novi Ligure, dove è stato annullato il Mercato delle De.Co e rimandati in canti di di Natale.

Come da previsioni è arrivata la 'tempesta dell'Immacolata'. La neve caduta a Milano in mattinata però non ha casuato problemi alla circolazione, svanendo insieme alla pioggia. Ma non è finita perché sono attesi 5 centimetri di neve. Il Centro operativo delle emergenze è stato attivato dalle 6 di stamane e sono stati programmati gli interventi di spargimento del sale sulle strade e nei punti critici per la mobilità anche pedonale. Invece è priù intensa la nevicata zona Nord della Lombardia.

Una copiosa nevicata interessa dalla notte la zona di Pavia. Disagi si registrano sulle strade della provincia a causa della neve accumulata. Nella zona dell'Oltrepò collinare e montano le situazioni più difficili. A Carbonara al Ticino, vicina al capoluogo, un'auto è uscita di strada e si è ribaltata. II 23enne alla guida è stato trasportato all'ospadale in codice rosso. Anche tre vetture sono finite fuori strada per il ghiaccio sul fondo stradale.

Nevica anche in Valle d'Aosta. Durante la notte sono caduti i primi fiocchi, e ora nevica su tutta la regione. Nella città di Aosta sono caduti tra i 10 e i 30 centimetri. Più intensa nell'alta Valle, con oltre tra i 40 e i 50 centimetri, meno in bassa Valle con livelli tra i 20 e i 30 centimetri. Le previsioni del meteo regionale prevedono nevicate intense fino a metà pomeriggio, poi il calo. Qualche imbiancata anche domani al confine con Francia e Svizzera. Mentre venerdì la neve cadrà fittà da metà mattina fino a sera. Sabato torna il bel tempo.

Suggestiva la vista delle spiagge innevate a Savona. Piove invece sulle coste dell'Imperiese e di Genova. I fiocchi stanno cadendo anche nell'entroterra della provincia di Savona, soprattutto in Val Bormida, nell'entroterra del Genovesato, in valle Stura e nel Comune di Rossiglione. Neve anche sulle zone montane dell'Imperiese, dove è in vigore l'allerta gialla. Leggeri disagi sulla A6 Torino - Savona e sulla A7 Genova -Milano. Imbiancato anche l'entroterra genovese: l'alta Valbisagno, in Valpolcevera, in Valbrevenna, al passo dei Giovi. Accolta con gioia la neve invece a Santo Stefano d'Aveto, la stazione sciistica in provincia di Genova.

© Riproduzione riservata