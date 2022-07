Da Draghi a Mattarella: i meme più divertenti sulla crisi di governo

Roma, 15 luglio 2022 - Social e web inondati dai meme sulla crisi di governo. Protagonisti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Mario Draghi, ieri per due volte faccia a faccia in una giornata caldissima che ha ufficializzato la crisi e le dimissioni del premier. C'è chi posta una foto di Mattarella che lancia un appello a Obi Wan Kenobi in questo nuovo momento difficile per la politica italiana: "Sei la mia unica speranza" dice il presidente della Repubblica con gli occhi rivolti al personaggio di Star Wars. Mattarella finisce anche in un montaggio, dove è a colloquio con Orietta Berti, pronta a salire al Quirinale, oppure appare un po' sconsolato: "E anche questa estate il mare lo vedo in cartolina".

Spazio poi al dimissionario Mario Draghi: "Buongiorno e casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buona sera e buona notte", recita una citazione nella foto del premier che sorride a braccia spalancate. C'è chi invece posta un Draghi versione birillo, centrato dalla palla da bowling lanciata da Vladimir Putin. Accanto a Draghi ci sono anche Boris Johnson ed Emmanuel Macron. Anche un meme con Draghi e Giuseppe Conte, l'artefice della crisi di governo. Il leader del Movimento Cinque stelle urla al primo ministro: "Mario, sei su scherzi a parte...".