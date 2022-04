Serve la mascherina nei negozi? Ecco i posti dove è obbligatoria

Roma, 20 aprile 2022 - Le mascherine non riusciamo proprio a togliercele, dalla faccia e nemmeno dalle tasche. Ordinanza del ministro Speranza alla mano, da domani i dispositivi di protezione restano obbligatori in determinati luoghi al chiuso, dagli ospedali al cinema – tra l’altro nel modello Ffp2 –, e raccomandati praticamente in tutti gli altri. Volto scoperto, senza se e senza ma (o quasi), solo all’aperto fino al 15 giugno poi si vedrà, anche se dall’esecutivo filtra un cauto ottimismo sulla completa archiviazione delle mascherine. Ma quali sono nello specifico i luoghi in cui i dispositivi restano obbligatori? Che cosa cambia in ufficio? E quali sono le multe comminate a chi violerà le norme? Ecco una guida per districarsi nella giungla delle ultime disposizioni anti-Covid. Sommario Dove vanno indossate le mascherine? Chi deve indossare la mascherina nei centri commmerciali? Bisogna metterla metterla negli uffici pubblici? Che cosa cambia nelle aziende? Quali sono le regole a messa? Che cosa rischia chi non indossa il dispositivo? Quando ci libereremo delle mascherine? Dove vanno indossate le mascherine? Fino a metà del prossimo mese resterà l’obbligo di indossare le Ffp2 nel trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza (fanno eccezione le funivie), così come all’interno dei cinema, nei teatri, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo, oltre che in occasione di tutti gli eventi e competizioni sportive al chiuso. Tradotto, nei palazzetti dello sport. Stessa prescrizione per lavoratori, utenti e visitatori di ospedali e strutture sanitarie, incluse le Rsa. La mascherina poi va tolta dal taschino e indossata in tutte le occasioni di assembramento. Chi deve indossare la mascherina nei centri commmerciali? Nessuno è tenuto a farlo, né i clienti, né i commessi. Così come in tutti gli altri esercizi commerciali. Resta una generica raccomandazione ...