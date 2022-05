Mascherine al lavoro, resta l'obbligo in azienda: cosa si è deciso oggi

Roma, 4 maggio 2022 - Mascherine sul lavoro, cambio di rotta. Nella riunione di oggi tra parti sociali, ministero del Lavoro, Salute e Mise è stato concordato di mantenere il protocollo di sicurezza Covid dell'aprile 2021 che prevede l'obbligo della mascherina "in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto". Dunque in ufficio e in generale nelle aziende, se in compagnia di altre persone, si dovrà continuare a indossare il dispositivo. Fino a quando? Nell'incontro si rinvia al mese prossimo per un'ulteriore valutazione: ci sarà un nuovo tavolo "entro il 30 giugno" e in quell'occasione si deciderà se prorogare o meno le attuali regole.

L'emendamento approvato alla Camera la scorsa settimana e recepito dall'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza non prorogava l'obbligo di mascherine negli uffici, limitandosi alla raccomandazione. Nel testo si leggeva infatti che "è raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico". Inclusi dunque i luoghi di lavoro.

Oggi in una riunione del governo in videoconferenza con Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confindustria e le associazioni del mondo datoriale sono state confermate tutte le misure di protezione sul lavoro elencate nel Protocollo, mascherine incluse. Siamo nel caso dunque in cui il protocollo è più restrittivo della norma generale. Si attende il verbale dell'incontro in cui queste indicazioni saranno messe nero su bianco.

Il Protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, sottoscritto con le parti sociali il 6 aprile 2021, è stato confermato almeno fino al 30 giugno prossimo, per quanto riguarda i luoghi di lavoro. Prima di quella data è previsto comunque un nuovo giro di tavolo, un nuovo check, per una ulteriore valutazione che tenga conto dell'evoluzione della pandemia e di sempre possibili ricadute nel prossimo autunno.

Nel protocollo del 6 aprile 2021 si legge in particolare che "in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore (Ffp2 o Ffp3 ndr). Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021". Ecco il testo integrale.

Le parti sociali "dopo un approfondito confronto, hanno confermato unanimemente di ritenere operante il Protocollo" sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per il contrasto al Covid, l'ultimo sottoscritto il 6 aprile 2021, "nella sua interezza e di impegnarsi a garantirne l'applicazione, proseguendo dunque lungo la direzione dell'importante funzione di prevenzione che l'accordo ha consentito". Protocollo in cui si stabilisce che l'uso delle mascherine è "obbligatorio in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto", mentre "non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento". Lo scrive il ministero del Lavoro, al termine della riunione, aggiungendo che "tutti i presenti - sottolinea il ministero - hanno rilevato che, nonostante la cessazione dello stato d'emergenza, persistano esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da Covid-19". Si è deciso "di fissare un nuovo incontro entro il prossimo 30 giugno per verificare l'opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo del Protocollo connessi all'evoluzione" della situazione epidemiologica.

Il protocollo del 2021 "resta valido", salvo piccole correzioni, spiega il segretario confederale della Uil, Ivana Veronese. "Quindi le mascherine continueranno a essere fornite dai datori di lavoro come dispositivo di protezione individuale e anche le altre misure presenti dovranno essere rispettate". Le parole di Confesercenti: "In attesa del necessario aggiornamento delle regole alla situazione attuale, riteniamo che la proroga a giugno del protocollo vigente sia una soluzione positiva, anche se temporanea. Questo aspetto va esplicitato dai ministeri competenti con apposita nota che sollecitiamo".