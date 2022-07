Crollo sulla Marmolada, si stacca una massa di ghiaccio: 7 feriti, 15 alpinisti coinvolti

Roma, 3 luglio 2022 - Crollo sulla Marmolada. Un importante seracco di ghiaccio è crollato, 7 alpinisti sono rimasti feriti - uno è grave -, 15 in tutto le persone coinvolte.

Il distacco, secondo le prime informazioni del Soccorso Alpino, si sarebbe verificato nei pressi di Punta Rocca, lungo l’itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta. Sono state attivate tutte le stazioni del soccorso alpino della zona e almeno 5 elicotteri ed unità cinofile si stanno recando nella zona per verificare l’eventuale presenza di persone. Proprio ieri sulla Marmolada era stato raggiunto il record delle temperature, con circa 10 gradi in vetta.

Jean Pierre Fosson, segretario generale della Fondazione montagna sicura, nei giorni scorsi aveva spiegato a Qn.net: "L’allarme è quotidiano. Chiaramente quest’anno è importante soprattutto perché quest'inverno ha nevicato pochissimo. Invece le riserve di neve sono indispensabili, il ghiacciaio è alimentato dalla neve, quella è la fabbrica del ghiaccio. Avendo avuto scarsissime precipitazioni, assieme a temperature molto alte, quest’anno la situazione si può definire discretamente preoccupante".

Che cos'è un seracco di ghiaccio

Spiega una guida: "Un seracco è una parte del ghiacciaio pensile sullo strapiombo che ogni tanto crolla. Non è detto che questo avvenga per il caldo. A volte capita per il peso".