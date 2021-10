Roma, 16 ottobre 2021 - Attesa oggi per la manifestazione unitaria dei sindacati dopo l'aggressione squadrista di sabato scorso nella sede della Cgil da parte di alcuni esponenti di Forza Nuova e attivisti no-vax. "No" ai fascismi e alla violenza, "sì" al lavoro, alla sicurezza e ai diritti: queste le parole d'ordine della giornata. Per la manifestazione sono attesi a Roma 10mila manifestanti in corteo, che partirà dall'Esquilino, e 50mila a piazza San Giovanni.

Sono stati organizzati 800 pullman provenienti da tutta Italia, 10 treni speciali, più qualche volo dalle isole, oltre a quanti si muoveranno con mezzi propri, hanno fatto sapere i sindacati considerando "importante la risposta all'appello" delle tre organizzazioni confederali. Sul palco si alterneranno gli interventi di una pensionata della Uil, del segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, di una lavoratrice della sanità delegata Cgil, del segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, di una lavoratrice del commercio delegata Cisl, del segretario generale della Ces Luca Visentini. Concluderà il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

Decine le adesioni di associazioni, movimenti e partiti, da Pd a M5s e Leu, Azione, Sinistra italiana, Rifondazione comunista, Europa verde. Attesi in piazza, tra gli altri, il segretario del Pd Enrico Letta e il leader del M5s, Giuseppe Conte.

Il centrodestra, invece, non ci sarà, appellandosi anche al rispetto del silenzio elettorale, come ripetuto dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che respinge "il tentativo di scaricare le responsabilità all'unica opposizione". "La piazza sarà di parte", attacca il segretario della Lega, Matteo Salvini: "Ora bisogna parlare a tutti, contro gli estremisti, senza andare alla guerra". Nei giorni scorsi Forza Italia aveva fatto sapere che avrebbe partecipato se fosse stata spostata la data.