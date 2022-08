Alluvione a Monteforte Irpino, le auto trascinate da fiumi di fango

Monteforte Irpino (Avellino), 9 agosto 2022 - Fiumi di fango trascinano con sé le auto: scene già viste, a Monteforte Irpino , che oggi come due anni fa (era il settembre 2020), è in ginocchio per un' alluvione . Un nubifragio caduto nel pomeriggio di oggi ha allagato le zone alte del Comune, il fango ha invaso le strade cittadine. I video girati dalle finestre delle abitazioni e caricati sui social sono impressionanti. Il maltempo ha colpito duramente in tutta la Campania : qui e nel resto del Centro Sud, è in vigore un' allerta meteo della Protezione civile per rischio idro-geologico: durerà per tutta la giornata di domani.

Protezione civile al lavoro a Monteforte con 70 volontari, mezzi speciali e idrovore. Nel centro storico i vigili del fuoco hanno evacuato 5 persone che si erano rifugiate ai piani alti, dopo che l'acqua scura aveva inghiottito il piano terra. Numerosi gli automobilisti rimasti intrappolati nell'abitacolo e soccorsi dai pompieri. In piazza Aldo Moro decine di macchine sono state sommerse, mentre in Vico Ponte altre decine di mezzi in sosta sono state trascinate per decine di metri e finite una sull'altra. Non si segnalano feriti al momento, ma i danni sono pesanti. Su Facebook l'allarme del sindaco, Costantino Giordano: " Non uscite di casa se non per urgentissimi motivi".

Il maltempo ha colpito anche Caserta : la pioggia intensa mista a grandine ha allagato le strade, complici caditoie e fognature intasate, il vento ha sradicato gli alberti. Anche il sottopasso della Reggia è stato invaso dall'acqua che ha bloccato decine di auto. Diverse voragini si sono aperte nel centro cittadino. Critica la situazione a Casoria e Massa Lubrense. Molti interventi dei pompieri anche nel Beneventano .

Una tempesta improvvisa ha investito il borgo di Marina Grande a Capri proprio mentre stava salpando dal porto, in direzione Napoli, il traghetto veloce 'Isola di Procida'. Le folate improvvise di vento che hanno investito lo specchio d'acqua interno al porto hanno fatto scarrozzare l'imbarcazione che per poco non ha urtato la banchina del molo dove attraccano gli aliscafi, per fortuna senza conseguenze.

Danni e frane anche in Costiera Sorrentina . I problemi maggiori si riscontrano a Punta Scutolo , a Vico Equense. Non si registrano feriti ma a causa di massi e fango che hanno invaso la strada, si sono formate lunghe code in entrata e in uscita dalla Penisola Sorrentina. L'appello è quello di prestare la massima attenzione e di restare a casa.