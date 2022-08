Nuova allerta meteo, temporali anche a Roma. Previsioni: Ferragosto di burrasche

Roma, 9 agosto 2022 - Ancora tempo instabile al Centro Sud. La protezione civile ha esteso l' allerta meteo per temporali anche alla giornata di domani . L'avviso di criticità ordinaria per mercoledì 10 agosto , riguarda Lazio , Campania , Molise , le zone interne della Basilicata e della Puglia , e la Sicilia . Per la serata di oggi, 9 agosto, l'allerta gialla per rischio di criticità idro geologica interessa invece l' Umbria , la Sardegna , l' Abruzzo , e il versante adriatico della Puglia, oltre alle aree già citate.

ILMeteo.it avverte: i fenomeni saranno irregolari e imprevedibili, come tipicamente avviene in questa stagione, "risultando anche di forte intensità". Gli esperti mettono in guardia dalla " grandine spacca auto " e da "improvvisi colpi di vento".

Dal pomeriggio di oggi si intensificano i fenomeni al Centro e al Sud : lo scontro fra correnti fresche e l'aria calda del pomeriggio favorirà una fase di temporali che saranno più intensi all'interno, lungo la dorsale appenninica, ma si estenderanno fino alle grandi città in pianura, e alle coste. Prevista pioggia anche a Roma . Le precipitazioni più abbondanti sono attese nelle zone interne del Lazio , Umbria e Abruzzo , sulla Sicilia in particolare e sulla Calabria tirrenica.

Nella giornata di mercoledì ritroviamo piogge al Centro Sud, ma in misura attenuata, con l'eccezione delle zone interne della Sicilia, al centro del vortice, e della Campania. Le precipitazioni si vedranno anche al Nord, lungo l'arco Alpino e in Piemonte al confine con la Francia. In serata il tempo tornerà stabile.

C'è tempo per dare uno sguardo al meteo di Ferragosto , le previsioni per il 15 del mese vanno prese ancora col beneficio del dubbio, tuttavia è possibile ravvisare una tendenza all'instabilità. Secondo 3bMeteo dovrebbero perdurare le condizioni attuali con la variabilità e imprevidibilità tipici della seconda parte dell'estate: il che implica fenomeni estemporanei, anche violenti , in ordine sparso. Questo al Centro Nord , dove confluirà aria fresca in arrivo dalla Gran Bretagna. ILMeteo.it parla proprio di " burrasche estive ", e precipitazioni "simil autunnali", ipotizzando il ritorno della neve sopra i 3mila metri sulle Alpi . Al Sud, rassicura 3bMete o, dovrebbe mantenersi l'alta pressione garantita dall'anticiclone africano, con temperature calde. Tutto da confermare, come sempre in questi casi.