Il Covid fa risalire anche i ricoveri E al lavoro restano le mascherine

Nuovo aumento dei ricoveri dei pazienti Covid, con le curve in crescita, mentre si attende la decisione, prevista entro la settimana, per il mantenimento delle mascherine nei luoghi di lavoro. Il tavolo fra Ministero del Lavoro, Salute, Sviluppo economico, Inail e le parti sociali in programma ieri, è stato rinviato al 30 giugno con l’obiettivo di arrivare alla sottoscrizione di un testo aggiornato del Protocollo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che "consenta di fissare un nuovo quadro di regole del dopo-emergenza". Al tempo stesso il ministero del Lavoro fa sapere di non sottovalutare "l’impennata dei contagi che ha caratterizzato le ultime settimane". Il Protocollo ancora in vigore prevede tra le altre misure l’obbligo dell’uso delle mascherine in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro. L’Agenas, (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) registra a livello nazionale una crescita di un punto percentuale dei ricoveri nei reparti di area non critica rispetto a quattro giorni fa: oggi arrivano al 9% di saturazione mentre il 23 giugno erano all’8% (stabile invece al 2% l’occupazione delle terapie intensive). Una crescita indicata anche dai dati giornalieri del ministero della Salute: i ricoverati nei reparti ordinari sono 5.873, ovvero 341 in più di ieri. Nelle rianimazioni ci sono 234 pazienti, in aumento di 7. E si prevede nelle prossime settimane una risalita dei casi.

Nelle ultime 24 ore, in seguito al noto effetto week end, sono stati 24.747, circa la metà di ieri, e le vittime sono invece 63, in aumento rispetto alle 44 di ieri. Eseguiti 100.959 tamponi con il tasso di positività stabile al 24,5%.

Sull’andamento dei contagi il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, spiega che l’attuale ondata "sarà autolimitante come le altre, nel senso che durerà ancora qualche settimana, poi ovviamente si spegnerà". Il professore Fabrizio Pregliasco parla invece di casi "sottostimati": "prima o poi Omicron ce la faremo tutti, è un disastro, perché il virus sfugge" e colpisce "anche chi è guarito e anche i vaccinati. C’è il rischio di incremento ulteriore nel numero dei casi, che sono sottostimati, saranno circa 100mila al giorno". In Italia i positivi certificati "sono almeno 600mila ma in realtà saranno il doppio, più di un milione", spiega l’esperto.

Per Massimo Ciccozzi, epidemiologo del Campus biomedico di Roma "siamo nel pieno dell’ondata di Omicron 5, ma era prevedibile. Stiamo vivendo quello che è stato vissuto in Portogallo prima di noi". Il picco arriverà probabilmente tra 3-4 settimane e a questo seguirà il plateau e la discesa dei casi, afferma. "Il fatto che il virus giri in estate, certamente perché è stata tolta ogni protezione, ci fa dire che il Covid ancora non è arrivato nella sua fase finale" spiega il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) Giorgio Palù. Intanto dal rapporto redatto dalla commissione Covid-19 dell’Accademia dei Lincei, presieduta dal Nobel Giorgio Parisi, arriva l’indicazione che i vaccini sono cruciali per riuscire a battere il virus sul tempo, evitando la comparsa di nuove varianti, ma per raggiungere questo obiettivo dovranno essere distribuiti equamente in tutto il mondo, compresi i Paesi più poveri.

red. int.