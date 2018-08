Genova, 14 agosto 2018 - Un viadotto è crollato poco prima di mezzogiorno sull'autostrada A 10 a Genova. Si tratta del ponte Morandi. Una maxi task force di Vigili del Fuoco, ambulanze e forze dell'ordine è sul posto. I mezzi coinvolti sarebbero "almeno una ventina", secondo la funzionaria dei pompieri Amalia Tedeschi: i soccorritori starebbero tentando di estrarre "persone sotto le macerie", con l'aiuto di squadre cinofile e specializzate Usar (Urban Search e Rescue). Secondo quanto si apprende ci sarebbero anche fughe di gas nell'area.

Sconosciute al momento le ragioni del crollo che ha interessato 200 metri di carreggiata in entrambe le direzioni all'altezza di via Fillak, nella zona di Sampierdarena. Ma si ipotizza un cedimento strutturale. La città è stata interessata nelle ultime ore da un forte nubifragio.

+++ Genova crollo al ponte Morandi su autostrada A10 #repartiprevenzionecrimine #poliziastradale e soccorsi sul posto pic.twitter.com/wvCFMyife1 — Polizia di Stato (@poliziadistato) 14 agosto 2018

VIDEO CHOC - In un drammatico video il momento del crollo e le urla di chi assiste al disastro: "Oh mio Dio, oh mio Dio", si sente gridare nel filmato diffuso via YouTube.

"LA GENTE SCAPPAVA SCALZA" - "Ho visto la gente corrermi incontro, scalza e terrorizzata". Sono le parole di un testimone, Alberto Lercari, autista Atp. "Uscito dalla galleria ho visto rallentamenti e sentito un boato. La gente scappava venendo verso di me. E' stato orribile". Lercari ha parlato di intervento tempestivo di polizia e vigili del fuoco.

TONINELLI: IMMANE TRAGEDIA - "Sto seguendo con la massima apprensione ciò che è accaduto a Genova e che si profila come immane tragedia - scrive su Twitter il ministro Danilo Toninelli - Siamo in stretto contatto con Autostrade e stiamo andando sul luogo con il viceministro Rixi. La mia totale vicinanza in queste ore alla città". Toninelli è in contatto col premier Giuseppe Conte.

PONTE DEL '67 - Il viadotto Polcevera è comunemente chiamato ponte Morandi dal nome di Riccardo Morandi, l'ingegnere che lo progettò. Attraversa il torrente Polcevera, a Genova, tra i quartieri di Sampierdarena e Cornigliano. La sua costruzione fu completata nel 1967.

CODE IN AUTOSTRADA - L'A 10 è bloccata. Autostrade segnala sul suo sito che sulla Genova-Savona è stato chiuso il tratto tra il bivio A7 Milano- Genova e Genova Aereoporto in entrambe le direzioni. All' interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Inoltre per tale motivo si sono formate code sull' a12 Genova-Rosignano Marittimo verso Genova a tra Genova ESt e il Bivio per l' A7 verso Genova e sull' A7 tra Bolzaneto e il Bivio per l' A10 Genova-Savona. Tuti i mezzi di soccorso sono sul posto.