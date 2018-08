Ponte Morandi Genova, i soccorsi dei vigili del fuoco tra le macerie

Cronaca

Sono impressionanti le immagini di Genova, dove il ponte Morandi sull'autostrada A10 è crollato questa mattina. Un disastro improvviso, con decine di auto coinvolte. Si temono decine di morti, non è ancora chiaro quante persone si trovino sotto le macerie. Tra le vittime ci sarebbe anche una bambina. E proprio le macerie e i soccorsi mostrano queste foto, con il gigante di cemento e acciaio in frantumi e i vigili del fuoco che si muovono tra enormi massi. Tantissime le regioni che hanno offerto il loro aiuto a Genova, con Toscana, Emilia Romagna, Veneto - per citarne alcune - che hanno subito offerto mezzi e uomini per i soccorsi. "Un'immane tragedia per la nostra città", ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci

Genova, Camion sull'orlo del precipizio. Il ponte Morandi tagliato in due