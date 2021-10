Roma, 30 ottobre 2021 - È il d-day del G20 a Roma. Il vertice dei big del mondo comincia oggi, con l'accordo sul clima che appare in bilico. La Capitale è blindata, e se durante il corteo degli studenti di ieri è filato tutto liscio, già da stamattina si segnalano i primi disagi per le proteste. Intorno alle 8 sulla via Cristoforo Colombo, vicino alla zona di massima sicurezza all'Eur, cinquanta attivisti del Climate camp hanno bloccato il traffico in direzione centro, sedendosi al centro della carreggiata. I manifestanti sono stati sgomberati dopo poco dalle forze dell'ordine. Gli attivisti si sono lasciati sollevare di peso facendo resistenza passiva. La corsia centrale è stata liberata, con i contestatori che si sono diretti in corteo verso il ministero della Transizione Ecologica. "Se non cambierà bloccheremo la città", hanno urlato. Sul posto blindati e agenti in tenuta anti sommossa che stanno scortando gli attivisti. Per oggi è prevista una manifestazione a cui parteciperanno anche i 'Fridays fot Future'.

Serena Draghi, il debutto da first lady: un tè con Jill Biden

Il punto sul G20

A Roma si cerca un accordo sulla lotta al riscaldamento globale, ma la Cina e l'India non vogliono saperne di accorciare i tempi per azzerare le emissioni. Il presidente Xi Jinping e quello russo, Vladimir Putin, partecipano da remoto.

La protesta

Diffusa anche una nota degli attivisti. "Come Roma Climate Camp, abbiamo deciso d'intervenire, di prendere parola e alzare la voce, di bloccare questa arteria cittadina e catturare l'attenzione", si legge."Perché quanto si sta decidendo, a porte chiuse e senza agende pubbliche, nel vertice conclusivo del G20 è completamente inadeguato rispetto agli scenari catastrofici che vediamo delineati nel presente e nel futuro su questo pianeta". Ed è questo il motivo per cui "stiamo bloccando in modo nonviolento via Cristoforo Colombo", spiegano i manifestanti.