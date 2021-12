Roma, 26 dicembre 2021 - Salta la puntata speciale di 'Domenica In' dopo che un componente dello staff è risultato positivo al Covid: dunque niente puntata speciale di Santo Stefano in diretta per il programma condotto da Mara Venier su RaiUno. Al suo posto, "il meglio di Domenica in" con gli highlights delle scorse puntate. Prevista anche un'intervista registrata a 'Il Volo', tra i protagonisti di quella che sarebbe stata la diretta della puntata speciale insieme a Stefano De Martino e alcuni dei protagonisti di 'Ballando con le stelle'.

Secondo quanto si apprende, il membro dello staff risultato positivo aveva partecipato alle prove di giovedì che non prevedevano la presenza di Mara Venier, che quindi non dovrà fare la quarantena come il resto del team.

