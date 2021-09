Roma, 25 settembre 2021 - È atteso nel pomeriggio il nuovo bollettino sul Coronavirus in Italia con i dati del ministero della Salute su contagi Covid, morti, ricoveri e terapie intensive. Tutti gli indicatori, compresi indice Rt e incidenza, sono in calo. E oggi il ministro Roberto Speranza ha dato i numeri della campagna vaccinale che, secondo quanto segnalato dalla Fondazione Gimbe, nelle ultime due settimane ha registrato un calo di somministrazioni del 41%. "Stamattina - ha annunciato Speranza - siamo al 77,4% delle persone vaccinabili che hanno completato il ciclo. Siamo ormai a 83 milioni e 600 mila dosi somministrate nel nostro Paese. Numeri significativi e che stanno crescendo". E ha poi aggiunto: "C'è un aumento significativo delle prime dosi e questo ci mette nelle condizioni di poter governare meglio l'epidemia".

Dichiarazioni che si basano sull'ultimo report del commissario straordinario per l'emergenza Francesco Figliuolo che segnala una settimana di crescita, soprattutto per le fasce d'età tra 30 e 59 anni, per le prime dosi di vaccino: da lunedì a giovedì ne sono state somministrate, in media, 80.500 al giorno, mentre, negli stessi giorni della settimana precedente (13-16 settembre), erano state in media 60.700, con una crescita del 32,5%. Rimangono ancora troppi però, anche se sono in diminuzione di 174mila unità, gli over 50 non immunizzati: sono 3.249.712, l'11,7% della popolazione complessiva di questa fascia d'età.

Nuovi contagi Covid in leggera frenata in Veneto rispetto al trend delle ultime settimane. Sono 376 i casi di positività, scoperti nelle ultime 24 ore, che portano il totale di infetti dall'inizio dell'epidemia a 467.267. Si registra anche una vittima: il numero dei decessi sale così a 11.756. Scendono i dati ospedalieri: i malati ricoverati nelle altre mediche sono 253 (-3), mentre quelli nelle terapie intensive 52 (-3). Le persone attualmente positive e in isolamento sono 11.379 (-218).

In Toscana sono 290 in più rispetto a ieri i nuovi casi di Covid. Purtroppo si registrano 7 decessi: 4 uomini e 3 donne con un'età media di 82,9 anni. Oggi sono stati eseguiti 8.035 tamponi molecolari e 13.734 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.594, -1,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 337 (11 in meno rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (stabili).

Sono 186 i nuovi casi positivi registrati oggi in Puglia a fronte di 14.682 test con un tasso di positività dell'1,27%. Una persona è deceduta. I nuovi casi di infezione si sono verificati: 65 in provincia di Bari; 28 nella Bat; 8 nel Brindisino, 29 nel Foggiano, 24 in provincia di Lecce, 26 in provincia di Taranto. Sono 2.908 le persone attualmente positive.

Nuovo calo di contagi in Sardegna, 32, e nessuna vittima nelle ultime 24 ore. Effettuati 7.833 test per un tasso di positività dello 0,4%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 18 (1 in meno rispetto a ieri), quelli in area medica 148 (-9). Le persone in isolamento domiciliare sono 2515 (-124).

Nessun decesso e 59 casi in Alto Adige. In Umbria e in Abruzzo 49 positivi, 28 in Basilicata, 4 in Molise.