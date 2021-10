Roma, 17 ottobre 2021 - Attesa per il bollettino di oggi del ministero della Salute con i dati sul Covid in Italia. Ieri i contagi hanno registrato un incremento, ma con un numero di morti decisamente in calo (qui tutti i dati del 16 ottobre). intanto, con l'accelerazione degli ultimi giorni, i Green pass scaricati hanno superato quota 100 milioni, 100.595.790 nello specifico. Lo 'sprint' si è dunque registrato a cavallo dall'entrata in vigore dell'obbligo della certificazione per i lavoratori: tra il 14 ed il16 ottobre sono stati infatti scaricati ben 2,5 milioni con il record toccato proprio venerdì (867.039). Di questi ultimi la grande maggioranza (1,8 milioni) sono a seguito di tamponi; seguono quelli derivanti da vaccinazione (643.184) e, infine, con una quota residuale, le certificazioni derivanti da guarigione (10.880).

Guardando fuori dai confini nazionali, invece, si registra l'aumento del tasso di incidenza in Francia per la prima volta da metà agosto. L'Agenzia sanitaria nazionale ha osservato un aumento del 4,1% per sette giorni pari a 46 casi positivi ogni 100.000 abitanti con una ventina di dipartimenti che superano la soglia dei 50 casi. Tuttavia, il numero di casi positivi giornalieri rimane stabile nell'arco di una settimana, circa 5.200 casi al giorno.

Più preoccupanti invece i numeri che arrivano dalla Gran Betagna, dove da quattro giorni il numero dei nuovi positivi supera i 40mila casi. Non va meglio in Russia, che ha toccato il nuovo record di contagi: 34.303 nelle ultime 24 ore con 997 decessi. Nel paese di Putin l'adesione alla campagna di immunizzazione resta bassa: solo il 32% si è completamente vaccinato.

Il bollettino Covid di oggi

Regioni / Veneto

Sono 253 i nuovi contagi Covid scoperti con i tamponi nelle ultime 24 ore in Veneto. Un leggero calo, che si osserva però quasi sempre nel fine settimana. Nessun nuovo decesso, quindi le vittime restano ferme a 11.800. Scende il numero dei positivi in isolamento domiciliare, 8.978 (-74). I ricoverati nelle aree mediche sono 179 (-4)... quelli nelle terapie intensive 36 (+1). Gli infetti da inizio dell'epidemia salgono a 474.689.

In Emilia-Romagna sono 244 i nuovi contagi di Coronavirus rilevati su quasi 21mila tamponi delle ultime 24 ore. L'età media dei nuovi contagiati è 39 anni, mentre sul territorio per nuovi casi è in testa Bologna con 57 più tre del circondario Imolese, seguita da Ravenna (38) e Rimini (35). si registrano poi due vittime con il Covid. I pazienti ricoverati in terapia intensiva ad oggi sono 32, uno in meno da ieri, mentre 296 sono i degenti negli altri reparti Covid (tre in più). Cala il numero dei casi attivi, che sono 14.198 (-543), di cui quasi il 98% in isolamento a casa perché senza sintomi o con sintomi lievi.

La Toscana registra 232 casi Covid in più rispetto a ieri, con un tasso di positività pari allo 0.8% (nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 8.934 tamponi molecolari e 18.823 tamponi antigenici rapidi). L'età media dei 232 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa. Ci sono poi 6 decessi, mentre i ricoverati sono 219 (4 in più rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (stabili). Sono poi 5.135 le persone in isolamento a casa, mentre complessivamente quelle guarite sono 273.288 (226 in più rispetto a ieri, più 0,1%).