Roma, 30 novembre 2020 - I dati delle Regioni e del Ministero della Salute compongono il bollettino sul Coronavirus in Italia, con gli aggiornamenti su contagi Covid di oggi, casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Intanto è stato pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) il report della Sorveglianza integrata Covid-19, aggiornato al 29 novembre: sono 800.953 i casi di infezione registrati negli ultimi 30 giorni in Italia, di cui 22.712 tra gli operatori sanitari, e, nello stesso arco di tempo, sono stati ben 12.904 i deceduti e 304.531 i guariti. È di 48 anni l'età mediana dei casi negli ultimi 30 giorni, aumentata dopo il calo dell'estate. Il 48,3% dei contagiati sono maschi e il 51,7% femmine. L'11% ha sotto i 18 anni, il 15,5 è over 70, il 29% ha tra 51 e 70 anni e la maggior parte, il 44,3%, ha tra 19 e 50 anni.

E si allunga ancora il bilancio dei medici morti durante la pandemia in Italia. Sono 221 le vittime fra i camici bianchi: all''elenco caduti' pubblicato dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) si aggiungono Bartolomeo Borgialli, medico di famiglia in pensione, e Vito Roberto De Giorgi, anestesista anch'egli in pensione.

In queste ore, inoltre si discute e si tratta sul Dpcm di Natale: tra le misure previste limitazioni negli spostamenti tra regioni e una conservazione del coprifuoco.

Vaccino Covid Moderna: "Efficace al 94,1%, al 100% nei casi gravi"

Il bollettino di oggi

Saranno pubblicati qui appena disponibili i dati aggiornati e la tabella in Pdf

Idrossiclorochina, l'alt dell'Ema: "Rischio suicidio e disturbi psichiatrici"

Le regioni / Veneto

"I positivi a Coronavirus in Veneto sono 145.592, +2.300 nelle ultime 24 ore. Questo significa che il tampone rapido ha lavorato, i ricoverati in area non critica sono 2.608 (+26), le terapie intensive sono 339 (+8), il totale delle persone che hanno perso la vita è 3.711 (+34), i dimessi sono 7163 (+66)". Questi i numeri illustrati dal presidente della Regione, Luca Zaia. "Sono stati 2,7 mln i tamponi molecolari effettuati - ha aggiunto il Governatore - che sommati ai 960mila rapidi abbiamo 3,7 mln 52mila tamponi totali, molecolari e rapidi, questi tamponi rapidi ci aiutano a intercettare almeno 2mila contagiati al giorno alternative non ne avremmo avute", ha concluso.

Emilia-Romagna

Nell'ultima giornata in Emilia-Romagna si sono registrati 2.041 in più rispetto a ieri, su un totale di 10.992 tamponi eseguiti. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 18,5%. I nuovi decessi sono stati, invece, 39 in totale. Dei nuovi contagiati, 1.189 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 48,1 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 471 nuovi casi; a seguire Bologna (393), Rimini (262), Reggio Emilia (222). Poi Ravenna (182), Parma (140), Ferrara (95), Piacenza (57). Quindi Imola (118), Forlì (54) e Cesena (47).

Toscana

In Toscana i contagi delle ultime 24 ore sono 893 (506 identificati in corso di tracciamento e 387 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 4,2% e raggiungono quota 58.774 (56,8% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.568.208, 10.383 in più rispetto a ieri, di cui l'8,6% positivo. Sono invece 3.742 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 23,9% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.027 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 42.026, -3,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.862 (6 in meno rispetto a ieri), di cui 278 in terapia intensiva (stabili). Si registrano 40 nuovi decessi: 28 uomini e 12 donne con un'età media di 82,7 anni.

Abruzzo

In Abruzzo si registrano 556 nuovi contagi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi e sale a 893 (di età compresa tra 71 e 89 anni, 2 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Chieti). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 411.685 test (+4.184 rispetto a ieri).

Basilicata

Sono 282 i tamponi positivi sui 2.119 analizzati in Basilicata fra sabato scorso e ieri: lo ha reso noto la task force regionale. Negli ultimi due giorni si sono registrati 11 morti (il totale è arrivato a 150). Sono 134 le persone guarite, portando il totale generale a 1.730. I lucani attualmente positivi sono 6.006 e quelli in isolamento domiciliare sono 5.832. In ospedale sono ricoverate 174 persone, 22 delle quali in terapia intensiva (12 a Potenza e dieci a Matera).

Marche

Sono 252 i casi di positività tra le nuove diagnosi nelle Marche nell'ultima giornata. Il numero più rilevante di casi si è registrato in provincia di Pesaro Urbino (131); seguono le province di Ancona (80), Macerata (17) Fermo (8), Ascoli Piceno (7); nove casi riguardano persone provenienti da fuori regione. Tra i contagiati vi sono 36 soggetti sintomatici.

Alto Adige

Un decesso e 183 nuovi casi in Alto Adige. I laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale hanno però effettuato solo 1.002 tamponi. Sostanzialmente stabile il numero dei ricoveri: sono 278 i pazienti nei normali reparti ospedalieri, 150 quelli nelle cliniche private e 37 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano 8.495 persone. Il numero complessivo di persone sottoposte finora alla quarantena sfiora la soglia dei 60 mila (59.785).