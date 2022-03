Dati Covid oggi, contagi e morti in Italia: il bollettino dell'1 marzo regione per regione

Roma, 1 marzo 2022 - E' atteso dopo le 17 il nuovo bollettino Covid con gli aggiornamenti del ministero della Salute sui casi di Coronavirus e sul numero di morti registrati nelle ultime 24 ore. Gli ultimi report hanno evidenziato un ulteriore flessione dei nuovi contagi e un allentamento della pressione ospedaliera. Sui ricoveri in rianimazione confermano il trend i dati Agenas pubblicati oggi. In Italia l'occupazione delle terapie intensive da parte dei pazienti Covid positivi è scesa al 7%, ovvero di un punto in 24 ore (sono tre le regioni che ancora superano la soglia di allerta del 10%, Marche, all'11%, Sardegna e Lazio, al 13%). E ' al 17% - stessa percentuale di ieri - invece l'occupazione dei posti nei reparti ospedalieri di area non critica, anche se, a livello giornaliero, sono più le regioni che vedono un aumento di quelle che hanno un calo. In attesa del conteggio nazionale, ecco i primi resoconti in arrivo dalla singole Regioni.

Il bollettino di ieri, 28 febbraio

Rallenta la discesa dei nuovi casi di Covid19 in Veneto. Da alcuni giorni infatti il numero delle nuove infezioni nelle 24 ore è più o meno stazionario attorno a quota 5mila. Così anche oggi con 4.447 nuovi casi, secondo quanto riporta il bollettino della Regione Veneto. In rapida discesa invece il numero dei ricoveri con 48 dismissioni dalle aree mediche e quattro ingressi nelle terapie intensive. Quattordici i decessi.

In Toscana sono 858.942 i casi di positività al Coronavirus, 2.918 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 821.109 (95,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.041 tamponi molecolari e 25.606 tamponi antigenici rapidi, di questi l'8,7% è risultato positivo. Sono invece 6.058 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 48,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 28.783, -7,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 846 (10 in meno rispetto a ieri), di cui 54 in terapia intensiva (3 in più). Si registrano 22 nuovi decessi: 11 uomini e 11 donne con un'età media di 85,4 anni.

Sono 1.904 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche, dove l'incidenza risale di nuovo a 664,64 su 100mila abitanti (ieri 661,57). Lo indicano i dati dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale: i nuovi casi sono il 39,1% rispetto ai 4.865 tamponi del percorso diagnostico su un totale di 8.456 tamponi analizzati. I pazienti ricoverati negli ospedali delle Marche sono complessivamente 221 (-16), altri 17 (+4) nei pronto soccorso in attesa di essere trasferiti nei reparti. Nelle terapie intensive ci sono 23 pazienti (-5), l'80% dei quali non vaccinati. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 5 vittime correlate al Covid-19, tutte affette anche da altre patologie.

Sono 1414 i nuovi casi di SarsCov2 registrati oggi in Abruzzo. Cinque i decessi. Gli attualmente positivi sono 62728 (+789 rispetto a ieri).

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.826 tamponi molecolari sono stati rilevati 205 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 4,25%. Sono inoltre 9.036 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 504 casi (5,58%). Il totale è di 709. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 15, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 198. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 6 persone.

In Basilicata i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 sono 696, su un totale di 3.995 tamponi (molecolari e antigenici), e non si registrano decessi per Covid-19. Un altro giorno senza decessi anche in Alto Adige dove l'incidenza settimanale dei nuovi casi è ancora in calo. Il bollettino quotidiano dell'Azienda sanitaria provinciale segnala altri 614 nuovi casi positivi. Resta un solo paziente Covid-19 ricoverato in terapia intensiva (1 in meno), mentre nei normali reparti ospedalieri vengono ancora assistiti 72 pazienti (1 in più) e 67 (22 in meno rispetto al 21 febbraio) nelle strutture private convenzionate. Altri 10 pazienti sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Un decesso e 52 nuovi casi positivi in Valle d'Aosta. I positivi attuali sono 1320 di cui 1297 in isolamento domiciliare, 20 ricoverati in ospedale, tre in terapia intensiva.