Covid oggi Italia: bollettino del 28 febbraio. Casi in calo: i dati dalle regioni

Roma, 28 febbraio 2022 - Il Covid fa sempre meno paura e anche oggi i primi dati dalle Regioni confermano il trend della discesa dei contagi. Oggi il bollettino del ministero della Salute farà il punto anche su ricoveri, terapie intensive e morti. Chiaro l'effetto del vaccino sulla curva epidemilogica, come sottolinea chiaramente il report esteso dell'Istituto superiore di sanità, "Covid-19: sulla sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale". L'Iss scrive che la riduzione percentuale del rischio nei vaccinati rispetto ai non vaccinati, è "pari al 93%", e il tasso di mortalità per i non vaccinati risulta circa 6 volte più alto. Intanto in molte regioni è iniziata la somminsitrazione del vaccino Nuvaxovid dell'azienda Novavax, autorizzato dall'Agenzia italiana del farmaco. A livello internazionale l'attenzione è tutta per quanto succede in Ucraina, e anche il Covid potrebbe diventare un problema con tutte quelle persone nei rifugi non areati, come fanno notare dalla Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri.

Bollettino del 27 febbraio

Novavax si può scegliere? In quali regioni è possibile

Sommario

Saranno pubblicati qui, appena disponibili, i dati del bollettino e il PDF

Il Veneto registra un forte calo dei nuovi positivi. I dati delle ultime 24 ore sono di 1.253 contagi (mentre ieri erano stati 2.633). Come ogni inizio settimana va considerata la minore attività di tracciamento del fine settimana. I deceduti come ieri sono 3. Crolla anche il dato dei soggetti attualmente positivi, 56.354 (- 1.107). In ospedale 1.048 pazienti, di cui 93 in terapia intensiva.

In lieve aumento i casi oggi in Friuli Venezia Giulia: su 3.671 test e tamponi riscontrate 186 positività (ieri 113 nuovi contagi), pari al 5,06%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 15, mentre i pazienti in altri reparti sono 214. I decessi sono 3, ieri sono stati 2.

In deciso calo i contagi anche in Puglia che dai 2.566 nuovi casi Covid è passata a 1.537 nelle ultime 24 ore, tenendo sempre presente i limiti di tracciamento del week end. In salita invece i decessi che sono 18, contro i 9 di ieri. I nuovi casi per provincia: Bari, 381; Barletta-Andria-Trani, 135; Brindisi, 103; Foggia, 242; Lecce, 513; Taranto, 141.

Positivi in discesa in Basilicata: 240 i nuovi casi contro i 408 di ieri. Calano anche i decessi nelle ultime 24 ore sono 3, contro i 7 di ieri. Ricoverati per Covid sono 96 persone (-14) di cui 1 in terapia intensiva.

In Toscana si registra circa la metà dei casi rispetto alle precedenti 24 ore, 1.008 contro 2084 ieri, ma a fronte di molti meno test e tamponi processati, così che il tasso dei nuovi positivi risale di oltre un punto percentuale: 10,73% (ieri era 9,5%).

Il Covid in Abruzzo segue il trend nazionale e scende: 459 i nuovi casi, ieri erano 763. Anche oggi si registrano 4 decessi. Mentre i dimessi/guariti sono 367 in più, e gli attualmente positivi sono 61.939 (-4 rispetto a ieri). In terapia intensiva 14 pazienti (+2 rispetto a ieri).

La Sardegna segnala 385 positivi e altri 13 morti. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 26, 2 in più rispetto a ieri, stabile in area medica.

Il Trentino registra due decessi e 215 i nuovi contagi, quasi tutti asintomatici o pauci sintomatici. Stabili i ricoveri con 60 i pazienti, di cui 6 in rianimazione.

L'Alto Adige invece non registra decessi. I positivi sono 305, I pazienti ricoverati in reparti ospedalieri sono 70, nelle strutture private altre 89 persone, altre 11 sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco. In terapia intensiva tre pazienti.