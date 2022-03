Covid oggi in Italia: impennata dei contagi. Bollettino del 22 marzo e dati dalle regioni

Roma, 22 marzo 2022 - Attesa per il nuovo bollettino Covid con i dati dei contagi del ministero della Salute (qui i numeri del 21 marzo). Secondo l'Oms, diversi Paesi europei, inclusa l'Italia, hanno revocato troppo "brutalmente" le loro misure anti Coronavirus e si trovano adesso di fronte ad un forte aumento dei casi legati alla sub variante BA2 di Omicron. E il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) avverte che "la pandemia non è finita". "La buona notizia è che il tasso di mortalità continua a calare, ciononostante si tratta sempre di 6mila morti di Covid alla settimana nell'Unione europea", ha dichiatao la direttrice Andrea Ammon nell'audizione alla commissione Salute pubblica del Parlamento europeo. "Prevediamo che altre varianti continueranno ad emergere e che il Sars-CoV-2 imporrà periodicamente oneri significativi ai sistemi sanitari", ha aggiunto. Vaccino Covid: chi dovrà fare la quarta dose? Prima riunione del Cts dell'Aifa Sommario I dati di oggi Puglia Lazio Campania Veneto Toscana Marche Sardegna Le altre regioni Sul fronte dei ricoveri l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) segnala un'occupazione al 13% dei posti letto nei reparti di area non critica degli ospedali, una media stabile ormai dall'8 marzo. Tuttavia, nelle ultime 24 ore, si registra una crescita in ben 14 regioni, con una punta massima in Calabria al 34%. A livello nazionale, emerge ancora dai dati, lo stesso giorno di un anno fa la percentuale media di occupazione era del 42%. La regione che registra l'incremento maggiore, 3 punti percentuali in più 24 ore, è la Basilicata che raggiunge così il 28%; aumento di 2 punti percentuali invece in Calabria (34%), Marche (21%), provincia autonoma di Bolzano (12%), provincia autonoma di Trento (8%), Umbria (30%) e Valle d'Aosta (12%); aumentano di ...