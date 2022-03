Bollettino Coronavirus oggi: i casi Covid del 21 marzo

Roma, 21 marzo 2022 - In attesa del bollettino di oggi diffuso dal ministero della Salute sull’andamento del Coronavirus in Italia, la prudenza del virologo Fabrizio Pregliasco conferma l’analisi data ieri dalla Fondazione Gimbe. “Serve prudenza e progressività nelle misure perché si potrebbe anche dover tornare indietro. Diciamo che questo virus ci darà ancora del filo da torcere”, ha dichiarato nella trasmissione Agorà su Rai3. “Avremo un andamento ondulante con la presenza della malattia a seconda della stagione ma dovremmo tenere conto di questo sovrarischio”, ha aggiunto.

L'occupazione delle terapie intensive da parte di pazienti Covid, a livello giornaliero, è stabile al 5% in Italia, a fronte del 37% raggiunto esattamente un anno fa. L'occupazione dei posti nei reparti di area non critica, invece, che il 20 marzo del 2021 saliva al 41%, attualmente è fermo al 13% in Italia, ma con valori particolarmente elevati in alcune regioni del Centro-Sud, come Calabria (al 32%), Umbria (28%), Basilicata (25%), Sicilia (23%). Lo indicano i dati ( Agenas) del 20 marzo 2022. Nel dettaglio, in base al monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, a livello giornaliero, l'occupazione delle terapie intensive da parte di pazienti con Covid-19 cala in 5 regioni: Calabria (al 6%), Marche (3%), Puglia (5%), Sardegna (10%),Toscana (5%) e cresce nella Pa Bolzano (al 4%). È invece, stabile in 15 regioni o province autonome: Abruzzo (al 7%), Basilicata (4%), Campania (6%), Emilia Romagna (6%), Friuli Venezia Giulia (3%), Lazio (8%), Liguria (4%), Lombardia (3%), Molise 3%), Pa Trento (1%), Piemonte (4%), Sicilia (7%), Umbria (7%), Valle d'Aosta (0%) e Veneto (3%). L'occupazione dei posti letto nei reparti ospedalieri di area medica (detta 'non critica') da parte di pazienti con Covid-19, a livello giornaliero scende in Calabria (al 32%) e Puglia (19%). Mentre cresce in 8 regioni o province autonome: Abruzzo (al 20%), Basilicata (25%), Campania (15%), Marche (19%), Molise (15%), Pa Trento (6%), Piemonte (9%), Valle d'Aosta (10%). È stabile nelle restanti 11: Emilia Romagna (al 10%), Friuli Venezia Giulia (10%), Lazio (16%), Liguria (14%), Lombardia (8%), Pa di Bolzano (10%), Sardegna (20%), Sicilia (23%), Toscana (14%), Umbria (28%) e Veneto (7%).

I nuovi casi di Covid registrati nelle 24 ore in Toscana sono 2.105 su 11.889 test di cui 5.199 tamponi molecolari e 6.690 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 17,71% (51,9% sulle prime diagnosi). È quanto reso noto sui social dal presidente della Regione Eugenio Giani. Rispetto a ieri il numero dei casi è più che dimezzato (erano 4.577) così come anche il dato dei test effettuati (erano 27.063), di conseguenza il tasso è più alto (era 16,91%).

Sono 1.938 i nuovi contagi da Coronavirus oggi in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano altri 4 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.421.583, mentre gli attualmente positivi sono 66.301. Il totale dei decessi da inizio pandemia ha superato i 14 mila (14.045). Negli ospedali veneti sono ricoverate 429 persone in area medica e 28 in terapia intensiva, per quanto riguarda le strutture ospedaliere. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 103. Nella giornata di ieri sono state somministrate 1.941 dosi di vaccino.

Nelle Marche prosegue la risalita del tasso di incidenza cumulativo, arrivato a 1.162,71 su 100mila abitanti (ieri era 1.152,79), a fronte di 1.055 nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore, pari al 46,2% dei 2.283 tamponi analizzati nel percorso diagnostico, su 2.864 tampini complessivi, come sempre un numero più basso nei giorni festivi rispetto al resto della settimana. Sono 221 i soggetti sintomatici, 328 i contatti stretti di casi positivi, 252 i contatti domestici, 1 positivo in setting scolastico formativo, 1 in setting lavorativo, 6 contatti in ambiente di vita socialità. La provincia di Ancona totalizza 330 casi, quella di Macerata 203, quella di Ascoli Piceno 194, quella di Pesaro Urbino 162, quella di Fermo 124, oltre a 42 casi di fuori regione. Il contagio continua circolare maggiormente nelle fasce di età 25-44 anni con 275 casi, e 45-59 anni con 262, seguite da 6-10 anni con 106, e 60-69 anni con 90 casi.

Nella Provincia di Bolzano i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 306, in Friuli Venezia Giulia 288, in Molise 150.