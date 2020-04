Roma, 11 aprile 2020 - Va meglio. Dopo due giorni negativi la curva dei casi totali cala dal +3% al +2,75%. I positivi in più sono 3.941 invece dei 4.204 di giovedì. Scendono rispetto a l’altroieri anche i morti: da 610 a 570. I guariti (30.455) aumentano di 1.985: +6,9% invece di +7,4%. Prosegue il trend positivo dei ricoverati con sintomi (28.242) che scendono di 157 e delle terapie intensive (3.497), che calano di 102. Rispetto a venerdì 3 aprile, quando erano 4.068, i ricoverati in terapia intensiva sono scesi di 571 unità, il 16,3% in meno. Un segnale chiaro. E infatti Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss, è cautamente soddisfatto: "Le curve ci mostrano chiaramente una situazione in decrescita, ma i segnali positivi non devono farci abbassare la guardia: le misure di distanziamento restano essenziali".

Anche dalle regioni vengono piccoli passi in avanti. La Lombardia aggiunge 1.246 casi (ieri 1.338) e scende appena: da +2.59% al +2.27%. I morti in più sono 216 (giovedì 300), e il tasso migliora dal +3,08% al +2,15%. I guariti aumentano di 574 (+3,7%), le terapie intensive (1.202) scendono di 34, ma i ricoverati (11.877) salgono di 81. Va decisamente meglio Milano che aggiunge 269 invece di 440 casi, fino a 2.748, e cala dal 4% al 2,2%. Stabile al +1,1% Bergamo (10.151), Monza (3.424) scende dal 2,8% al 2,1% , Lecco (1.838) dal 2,8% all’1,8%. Peggiorano leggermente Brescia (10.369) dal 2,1% al 2,4% ; Cremona (4.562) dal dall’1,4% all’1,6%; Pavia (2.963) dal +2% al +2,6%, Lodi (2.119) dall’1,9% al 1,8%. Varese (1.589) scende di 4 punti ma resta sempre al +6,6%.

L’Emilia Romagna (19.128) è stabile al +2,4%, ma riduce la curva delle vittime (2.397) dal +3,6% al +3,5%. I guariti (3,381) salgono del 9% (giovedì +11,2%). Le terapie intensive (349) aumentano di 14, ma i ricoverati con sintomi (3.596) scendono di 126. Bologna (2.954) va leggermente meglio (da +3,6% a +3,4%) cosi Reggio Emilia (3.630), dal +4.6% al +3,6%; Piacenza (3.049) dal +1,3% all’1%, Forlì/Cesena (1.099) da +2,1% al +1,7%. Peggiorano Modena (2.930) dal 2 al 2,2%, Parma (2.473) dal +1,1% al +2,1%. Rimini (1.651)dall’1,1% al +2,4%.

Buone notizie dal Veneto per i casi totali (13.421) la cui curva dal +4,2% scende al +3,8%, ma non per le vittime (793) che salgono dal 2,7% al 4,9%. Bene i guariti (1.981): +14,6%. La Liguria (5.191) aumenta del 3,4% rispetto al 2,3% di giovedì. La Toscana (6.727) è sostanzialmente stabile (dal +2,71% al +2.67%) ma i morti (+ 46, ora 454) aumentano dell’11,3%. Firenze peggiora dal +4,8% al +5,5%. Le Marche (+5.048 casi) passano dal +2.5% al +2,6%, ma le vittime (682) scendono da +2,6% a 2%. Eccellente il dato dei guariti, +201, come dire +23%. Migliorano Friuli, Trento, Lazio, Umbria e Sicilia, peggiorano Campania, Puglia, Abruzzo.