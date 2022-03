Covid oggi: contagi e ricoveri in Italia e per regione. Il bollettino del 15 marzo

Roma, 15 marzo 2022 - E' atteso nel pomeriggio il nuovo bollettino Covid con i dati sull'epidemia di coronavirus in Italia. C'è un rinnovato interesse sugli aggiornamenti quotidiani di ministero della Salute e Protezione Civile, in ragione dell'inversione di tendenza nella curva dei nuovi contagi, che recentemente è tornata a salire. Ieri il numero di nuovi positivi era relativamente basso (28.900), ma siamo abituati alla consueta flessione del lunedì, data dalla minore quantità di tamponi processati nel weekend. Più significativo il confronto con il lunedì precedente quando si registravano 22.083 casi in 24 ore (per un confronto più puntuale rimandiamo al bollettino di ieri, 14 marzo). Vedremo la cifra di oggi. L'attenzione però è soprattutto su ricoveri, che sono tornati a crescere (ieri + 228 unità in area medica, + 2 posti occupati nelle terapie intensive). Agenas comunica che il tasso di occupazione dei reparti ordinari cresce a livello giornaliero in 10 regioni.

(Pubblichiamo di seguito i bollettini regionali, man mano che vengono diffusi dai distretti sanitari e dalle amministrazioni).

Intanto si avvicina la data clou del 31 marzo. Oggi il premier Mario Draghi vedrà il ministro Speranza, il coordinatore del Cts Franco Locatelli e il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro per concordare la road map per uscire dall'emergenza Covid.

Oggi in Puglia sono stati registrati 36.618 test per l'infezione da Covid-19 e 8.211 nuovi casi: inoltre sono stati registrati 9 decessi. Attualmente sono 84.537 le persone positive, 549 sono ricoverate in area non critica e 27 in terapia intensiva.

Il Veneto registra nelle ultime 24 ore 7.313 nuovi contagi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero delle vittime sale di 15, raggiungendo un totale di 13.997 da inizio pandemia. Il dato dei soggetti positivi in isolamento è in aumento, 55.118 contro i 52.812 di ieri (+2.306). Numeri in calo negli ospedali: i malati Covid ricoverati in area medica sono 753 (-16), mentre rimangono 61 quelli nelle terapie intensive.

In Toscana 6.574 casi di positività al Coronavirus nelle ultime 24 ore, lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. Dei tamponi effettuati il 16,5% è risultato positivo. Escludendo i tampone di controllo la percentuale sale al 66,5%. Gli attualmente positivi sono oggi 32.218, +10,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 690 (9 in più rispetto a ieri), di cui 35 in terapia intensiva (3 in meno). Si registrano 27 nuovi decessi: 13 uomini e 14 donne con un'età media di 84,3 anni.

Ricoveri Covid sostanzialmente stabili in Umbria, 172, uno in più di lunedì, quattro dei quali nelle terapie intensive, uno in meno, nonostante l'impennata di nuovi contagi. Registrati altri quattro morti. Lo riporta il sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 2.746 nuovi casi e 1.357 guariti. Gli attualmente positivi salgono del nove per cento e sono ora 16.816, 1.385 in più. I tamponi analizzati sono stati 2.664 e i test antigenici 11.826 con un tasso di positività sul totale del 18,95 per cento contro il 20,8 di lunedì.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.043 tamponi molecolari sono stati rilevati 238 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 4,72%. Sono inoltre 9.008 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 987 casi (10,96%). Il totale è di 1.225 nuovi positivi rilevati. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 9, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano e risultano essere 138.

Sono 1.165 i nuovi positivi in Basilicata, emersi dall'esame di 4.666 tamponi: il dato è contenuto nel bollettino della task force regionale, che registra anche un'altra vittima del Covid. In ospedale sono ricoverate 90 persone, tre delle quali sono curate in terapia intensiva: si sono registrate anche 550 guarigioni.