Articolo : Covid oggi: salgono i contagi in Italia. Il bollettino del 15 marzo con i dati per regione

Napoli, 15 marzo 2022 - Tornano a correre i contagi in Campania. Sono 9.179 i nuovi positivi (ieri erano stati 2.806, qui il bollettino del 14 marzo) al Covid in Campania su 50444 test effettuati per un indice di contagio pari al 18,2%, in leggera flessione rispetto al 18,8% registrato ieri su un numero di test però di gran lunga inferiore (poco meno di 15mila).