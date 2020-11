Roma, 17 novembre 2020 - Gino Strada corre in aiuto della Calabria, è lui stesso ad annunciarlo: "Oggi pomeriggio abbiamo definito un accordo di collaborazione tra Emergency e Protezione civile per contribuire concretamente a rispondere all'emergenza sanitaria in Calabria. Inizieremo domani mattina a lavorare a un progetto da far partire al più presto. Ringrazio il Governo per la stima che ha dimostrato per il lavoro di Emergency e le tante persone che ci hanno dato fiducia, offrendo da subito il loro sostegno", scrive il fondatore di Emergency sui social.

Poco prima il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato a Cartabianca su Rai3 riguardo all'ipotesi di Strada commissario alla sanità delle Calabria aveva detto: "Ci sono state interlocuzioni importanti con Gino Strada nelle ultime ore, nelle ultime giornate. Io ritengo che il suo contributo sarà sicuramente importante per questa sfida della Calabria". "In queste ore - ha aggiunto Speranza - valuteremo chiaramente con lui e con la sua squadra quali saranno le modalità più opportune per svolgere questo impegno".

Gestione ospedali da campo e punti di triage

Il Dipartimento della Protezione Civile fa sapere che da domani Emergency si occuperà della gestione degli ospedali da campo, supporto all'interno dei Covid Hotel e nei punti di triage negli ospedali. Il coinvolgimento dell'associazione di Strada, nel supporto alla regione Calabria, é stato deciso nell'ambito di un accordo con la Protezione Civile, come scrive il Dipartimento stesso: "Considerando l'evoluzione della situazione epidemiologica in atto si è ritenuto che l'Associazione Emergency possa contribuire a rispondere ad urgenti esigenze di assistenza socio-sanitaria alla popolazione".

La rinuncia di Gaudio

Eugenio Gaudio oggi aveva rinunciato all'incarico di commissario alla sanità della Regione Calabria. L'ex rettore dell'Università 'La Sapienza', nominato commissario lunedì dal Consiglio dei ministri, ha parlato di motivi personali. Contestualmente alla nomina, su Gaudio era emersa la notizia dell'indagine a suo carico aperta dalla procura di Catania. La Calabria dunque, dopo le dimissioni di Saverio Cotticelli e quelle del successore Giuseppe Zuccatelli, rimane ancora senza una guida sul fronte della sanità e dell'emergenza Covid.