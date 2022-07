Bollettino Covid di oggi: dati del 25 luglio in diretta. Contagi Italia e dalle regioni

Roma, 25 luglio 2022 - In poco meno di una settimana, i contagi Covid in Italia si sono quasi dimezzati. Se martedì scorso erano 120mila, nel bollettino di ieri se ne sono registrati poco più di 51mila. C'è attesa per i dati di oggi, anche se nel weekend, si sa, vengono fatti meno tamponi rispetto al resto della settimana. In ogni caso, l'Iss nei giorni scorsi ha fatto sapere che anche l'indice Rt è sceso sotto l'1 (cioè sotto la soglia epidemica che indica quante persone possono essere contagiate da un individuo che ha l'infezione) e che il picco sembra essere passato.

Buona anche la situazione degli ospedali: nell'arco di 24 ore, in Italia, è stabile al 4% la percentuale di terapie intensive occupate da pazienti Covid e tutte le regioni sono sotto il 10%. È stabile al 17% anche la percentuale di posti nei reparti di area non critica, ma restano 8 le regioni in cui il valore supera il 20%: Umbria (42%), Valle d'Aosta (42%), Calabria (33%), Basilicata (28%), Sicilia (28%), Liguria (28%), Friuli Venezia Giulia (23%), Marche (21%).

Pubblicheremo qui i dati aggiornati del bollettino di oggi. Ieri in Italia ci sono stati 51.208 e 77 i morti.

Sono 1.720 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, un dato che rispecchia il consueto calo domenicale, e che porta il totale dei contagi in regione a 2.058.633. Si registrano anche 5 vittime, con il totale a 15.007. Scendono leggermente gli attuali positivi a 99.453 (-508). Lieve crescita per gli ospedali, con 1.056 ricoveri in area medica (+2) e 38 (+1) in terapia intensiva.

Sono 1.468 i nuovi casi in Puglia nelle ultime ore. Si tratta del 19,1% dei 7.667 test processati. Gli attualmente positivi sono 71.776 di cui 471 ricoverati in area non critica covid (3 in meno rispetto a ieri) e 18 in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri).

Sono 1.391 i nuovi casi di Covid in Calabria, per un tasso di positività del 23,68% (ieri era al 24,43%). 11 i decessi e 1.388 i guariti. Sono ad oggi 73.560 i positivi. Aumentano i ricoveri in reparto (+14, per un totale di 328) e i ricoveri in terapia intensiva (+3, per un totale di 18).

Sono 840, età media 47 anni, i nuovi casi in Toscana dove oggi si registrano 2 decessi: un uomo e una donna con un'età media di 80 anni. I ricoverati sono 748 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 30 in terapia intensiva (+4). I guariti raggiungono quota 1.213.282 (92% dei casi totali) mentre gli attualmente positivi sono 95.579. Oggi sono stati eseguiti 701 tamponi molecolari e 3.708 tamponi antigenici rapidi, di questi il 19,1% è risultato positivo.

In Sardegna sono 675 i nuovi casi Covid, di cui 546 diagnosticati con test antigenico. Processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.788 tamponi. 4 i decessi tra i 72 e gli 87 anni. I positivi ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13, lo stesso numero di ieri, mentre quelli in area medica sono 180, due in meno. Sono 39.825 le persone in isolamento domiciliare, 770 in meno.

In Umbria, nell'ultimo giorno, senza nuovi morti per il virus, sono emersi 519 nuovi casi e 381 guariti, con gli attualmente positivi ora 22.174, 138 in più di domenica ma 1.273 in meno rispetto a lunedì della scorsa settimana. I ricoverati in ospedale sono ora 287, due in più, mentre salgono a cinque, da quattro, i posti occupati nelle rianimazioni.

Un altro decesso per Covid-19 in Alto Adige. Si tratta di una donna ultraottantenne. Il numero dei decessi da coronavirus in Alto Adige ormai ha superato la soglia dei 1500 casi da inizio pandemia e si attesta a 1.504. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 140 tamponi PCR e registrato 15 nuovi casi positivi. Inoltre 139 test antigenici, dei 763 test eseguiti ieri, sono risultati positivi. Le persone in quarantena attualmente sono 6.504.

Invece in Friuli Venezia Giulia su 984 tamponi molecolari sono stati rilevati 77 nuovi contagi. Sono inoltre 863 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 204 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 4 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 304.