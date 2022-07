Covid oggi in Italia: il bollettino del 24 luglio. Dati dalle regioni in tempo reale

Roma, 24 luglio 2022 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia di oggi 24 luglio. Si attendono nel pomeriggio gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e ricoveri in terapia intensiva. Ecco i dati dalle regioni in tempo reale.

Sommario

Frena in Veneto la curva di crescita dei contagi Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 5.285. Le vittime sono 5. Resta pesante la situazione clinica, con 1.054 malati Covid ricoverati nei reparti medici, (+13), e 37 (+1) in terapia intensiva.

Oggi in Puglia i nuovi casi Covid sono 3.480. Attualmente sono 71.977 le persone positive, 474 sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva.

In Toscana i casi Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 2.627. I ricoverati sono 749 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 26 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano 6 nuovi decessi: 4 uomini e 2 donne con un'età media di 86,3 anni.

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 1.980 casi di Covid-19, con 6.214 tamponi processati nel percorso diagnostico e un tasso di positività al 31,9% (ieri era al 34,2% con 2.203 casi).

In Calabria le persone risultate positive al Coronavirus nell'ultimo rilevamento sono 1.724; 4 i morti. I ricoverati calano a 314 (-1), mentre i pazienti Covid in terapia intensiva salgono a 15 (+2).

Nelle ultime 24 ore in Friuli-Venezia Giulia sono state accertate 1.129 nuove positività al Covid su 5.541 tamponi effettuati. Si sono registrati in Regione 2 decessi: 1 a Udine e 1 a Trieste. In terapia intensiva sono ricoverate 7 persone, 296 negli altri reparti. L'incidenza su 7 giorni (per 100 mila abitanti) e' pari a 1.015,9.