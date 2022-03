Bollettino Covid oggi: i dati del 14 marzo su contagi, morti e ricoveri

Roma, 14 marzo 2022 - E' atteso per il tardo pomeriggio di oggi il bollettino del ministero della Salute con i dati su nuovi contagi, morti e ricoveri. Nelle ultime 24 ore in Italia, l'occupazione delle terapie intensive da parte di pazienti con Covid-19 è stabile al 5%, mentre esattamente un anno fa vedeva un trend giornaliero in crescita arrivando a quota 33%. È ferma, invece, al 13%, l'occupazione dei posti letto nei reparti ospedalieri di area non critica, che un anno fa di questi tempi, continuava ancora a salire ed era quasi il triplo, toccando il 37%. E' quanto indicano i dati del monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), aggiornati al 13 marzo 2022, confrontati con quelli del 13 marzo 2021.

Nel dettaglio, rispetto al 12 marzo 2022, l'occupazione di posti letto in terapia intensiva da parte di pazienti con Covid-19 cala in Emilia Romagna (al 6%) mentre cresce in Campania (5%), Pa Bolzano (2%) e Sardegna (9%). È invece, stabile in 17 regioni o province autonome: Abruzzo (al 7%), Basilicata (1%), Calabria (7%), Friuli Venezia Giulia (5%), Lazio (8%), Liguria (6%), Lombardia (4%),Marche (5%),Molise (5%),Piemonte (4%), Pa Trento (2%), Puglia (6%), Sicilia (8%), Toscana (7%), Umbria (6%), Valle d'Aosta (3%) e Veneto (3%). L'occupazione dei posti letto nei reparti di area medica (detta 'non critica') da parte di pazienti con Covid-19, invece, scende in 4 regioni o province autonome: Marche (11%), Pa di Bolzano (10%), Sardegna (19%), Toscana (12%); mentre torna a crescere in 3: Abruzzo (al 20%), Molise (13%) e Pa Trento (7%). Il tasso è stabile nelle restanti 14: Basilicata (al 24%), Calabria (28%), Campania (13%), Emilia Romagna (12%), Friuli Venezia Giulia (11%), Lazio (16%), Liguria (15%), Lombardia (7%), Piemonte (9%), Puglia (19%), Sicilia (22%), Umbria (23%), Valle d'Aosta (13%) e Veneto (7%).

Sommario

Oggi in Puglia sono stati registrati 3.346 di Covid e 11 decessi. Attualmente sono 81.410 le persone positive. Di queste 564 sono ricoverate in area non critica e 26 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 790.659 a fronte di 9.095.884 test eseguiti. Le persone guarite soni 701.437.

In Toscana sono 898.410 i casi di positività al Coronavirus, 1.769 in più rispetto a ieri (675 confermati con tampone molecolare e 1.094 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 859.964 (95,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 4.400 tamponi molecolari e 6.139 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,8% è risultato positivo. Sono invece 3.422 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 51,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 29.205, +1,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 681 (14 in più rispetto a ieri), di cui 38 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 16 nuovi decessi: 8 uomini e 8 donne con un'età media di 81 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

Il Veneto registra un deciso calo dei casi Covid, come avviene sempre - per il minor tracciamento nella domenica - il lunedì: sono 1.750 i contagi nelle ultime 24 ore, contro i 3.870 del giorno precedente. Il numero complessivo degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 1.382.160, quello delle vittime a 13.982. Il dato dei soggetti positivi in isolamento è stabile, 52.812 (+68). Numeri quasi immutati anche negli ospedali: i malati Covid ricoverati in area medica sono 769 (-3), mentre rimangono 61 quelli nelle terapie intensive. Quasi ferma l'attività vaccinale. Ieri sono state 2.172 le somministrazioni in tutta la regione, e solo 74 le prime dosi.

In Umbria i nuovi contagi sono 795. In Basilicata i nuovi casi sono 388, nella Provincia di Bolzano 305, in Molise 219.