Bollettino Covid di oggi 1 maggio: dati Italia e regioni su contagi, morti e ricoveri

Roma, 1 maggio 2022 - Bollettino Covid dell'1 maggio, giorno in cui scattano le nuove regole: da oggi infatti addio al Green pass. Stop anche alle mascherine all'aperto e in molti luoghi al chiuso, mentre negli uffici l'uso delle protezioni è regolato dalla circolare del ministro della pubblica amministrazione per il pubblico e dal datore di lavoro nel privato. Sul fronte sanitario, nel pomeriggio i dati del ministero della Salute, con gli aggiornamenti delle ultime 24 ore su contagi, attualmente positivi, morti, ricoveri e terapie intensive.

Le Regioni / Veneto

Il Veneto registra un leggero calo nel trend dei contagi Covid, con 4.143 casi di positività nelle ultime 24 ore (ieri erano 5.549). Le vittime sono state 6. Il numero totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 1.672.534, quello dei decessi a 14.461. Decisa flessione dei soggetti attualmente positivi, 68.528 (- 1.477). I dati ospedalieri mostrano invece numeri in crescita, sia per i posti letto occupati da malati Covid in area medica, 914 (+14), sia in terapia intensiva, 34 (+1).

Oggi in Puglia sono stati registrati 19.762 test e 2.830 nuovi casi: 1.031 in provincia di Bari, 176 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 325 in quella di Brindisi, 319 in provincia di Foggia, 503 in provincia di Lecce, 449 in provincia di Taranto nonche' 20 residenti fuori regione e 7 di provincia in via di definizione. Inoltre sono stati registrati 10 decessi. Attualmente sono 101.770 le persone positive, 525 sono ricoverate in area non critica e 26 in terapia intensiva.

Sono 2.424 i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano 4 decessi: 2 uomini e 2 donne. Continua il calo dei ricoveri che oggi sono 619 (22 in meno rispetto a ieri), di cui 19 in terapia intensiva (-3). Oggi sono stati eseguiti 3.955 tamponi molecolari e 13.648 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,8% è risultato positivo. Sono invece 3.860 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 62,8% è risultato positivo. A livello territoriale Firenze registra 636 casi in più, Prato 127, Pistoia 189, Massa Carrara 128, Lucca 270, Pisa 338, Livorno 221, Arezzo 176, Siena 194 e Grosseto 145.

Prosegue nelle Marche il calo dell'incidenza ogni 100mila abitanti: nell'ultima giornata è passata da 772,27 a 742,51. In tutto, fa sapere la Regione, sono 1.382 i positivi rilevati in un giorno sulla base di 4.994 tamponi tra i quali 4.353 nel percorso diagnostico (31,7% di positivi) e 641 nel percorso guariti. Tra questi, le persone con sintomi sono 364. A livello provinciale registrati 391 positivi ad Ancona, 280 a Pesaro Urbino, 259 a Macerata, 231 ad Ascoli Piceno, 167 a Fermo e 54 casi provenienti da fuori regione. Nell'ultima giornata tre ricoverati in meno per Covid nelle Marche: ora sono 175 di cui 5 in Terapia intensiva (+1 rispetto a ieri), 49 in Semintensiva (-1) e 121 in reparti non intensivi (-3); 28 le persone dimesse. Tre i decessi.