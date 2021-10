Roma, 25 ottobre 2021 - Un ciclone impatta sull'Italia con alluvioni in Sicilia e Calabria. In queste ore un profondo centro di bassa pressione ha raggiunto il Mare di Sicilia e si è trasformato in un autentico uragano mediterraneo.

È allerta rossa per il maltempo nelle due regioni dove ieri è esondato un fiume in provincia di Trapani. Diverse persone, tra cui alcuni turisti stranieri, sono state tratte in salvo, mentre una coppia di anziani risulta ancora dispersa a Scordia, nel Catanese. Lui sulla settantina, lei sui cinquanta anni, erano in una zona di campagna in contrada 'Ogliastro'. Nel capoluogo della provincia le violente piogge hanno provocato diversi danni e allagamenti.

Scuole chiuse oggi in molti comuni della Sicilia orientale, da Messina a Catania, ad Acireale. Stesso provvedimento in molti comuni della Calabria, come a Catanzaro e Reggio Calabria. Piogge, temporali e burrasche di vento continueranno a colpire i versanti ionici. Allerta anche per Basilicata e Puglia.

#Maltempo, nelle ultime 24 ore svolti dai #vigilidelfuoco 400 interventi in #Sicilia e 180 in #Calabria, maggiori criticità a Catania, Siracusa (video), Reggio Calabria e Vibo Valentia: numerosi i soccorsi, prosegue la ricerca di due dispersi a Scordia (CT) [8:20 #25ottobre] pic.twitter.com/Z9bzAhZsOr — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 25, 2021

Quattro uomini rimasti bloccati dal rigonfiamento di un fiume nel trapanese durante un violento nubifragio sono stati salvati dall Nucleo Saf, cioè speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco di Trapani e dalla squadra di Alcamo. I quattro, due tedeschi, un italiano e un sudamericano sono stati salvati poco prima di essere travolti dall'acqua. I quattro erano in stato di ipotermia e sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non sono gravi.

Antonio Sanò, direttore e fondatore di ilMeteo.it, avvisa che il ciclone provocherà un'intensa e persistente ondata di maltempo che si abbatterà con estrema violenza soprattutto sulla Calabria, dove sono attese alluvioni su gran parte delle province della regione, in special modo sui settori ionici. Ma piogge battenti e venti a più di 100 km/h colpiranno anche la Sicilia e la Basilicata e localmente anche la Campania. Il vortice riuscirà a interessare, almeno temporaneamente, anche le regioni del Centro con piogge diffuse soprattutto nella giornata di martedì. Al Nord, invece, il tempo migliorerà con più sole e l'ingresso di venti tesi di Bora e Grecale che faranno diminuire le temperature notturne. Il ciclone influenzerà il tempo al Sud per tutta la settimana, e sempre soprattutto la Calabria e la Sicilia ioniche, ma da giovedì anche la Puglia meridionale. Poi in concomitanza con il weekend di Halloween e la Festa di Ognissanti una perturbazione atlantica potrebbe rovinare i piani del ponte festivo.

