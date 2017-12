Roma, 28 dicembre 2017 - Tanta neve in Trentino, ma anche sull'Appennino - nelle zona terremotate - e al Sud, pioggia e vento sul resto d'Italia. Il maltempo non molla la presa e anche oggi causa disagi e situazioni di allerta in diverse regioni. L'intensa perturbazione nordatlantica, che si è abbattuta ieri sulla Pensiola come da previsioni meteo, dovrebbe, da domani cedere il passo al tempo sereno. Intanto in Sardegna il forte vento e la pioggia hanno provocato blackout e disagi nei collegamenti marittimi. A Cortina le intense nevicate hanno mandato in tilt la circolazione. Neve e disagi anche nella provincia di Rieti, sulle zone terremotate. Si imbianca anche la provincia di Foggia: sui Monti Dauni dove questa mattina la coltre bianca è caduta sui rilievi superiori ai 700 metri. Danni a Roma per pioggia e allagamenti. In Emilia-Romagna, fino a domani, è allerta gialla per ghiaccio e pioggia che gela. A San Casciano (Firenze) a causa delle forti piogge è crollata una porzione delle mura medioevali.

ALPI E DOLOMITI - Le abbondanti nevicate delle ultime ore in Trentino hanno portato il manto nevoso in quota fino a 80 cm. A Cortina, in Veneto, in meno di 24 ore, le precipitazioni nevose hanno raggiunto i 45 centimetri, portando a 55 centimetri lo strato complessivo di neve, sul Falzarego (chiuso come gli altri passi dolomitici) 47 centimetri, a Malga Losch 64 centimetri. La mobilità della località di vacanza sta tornando alla normalità, dopo che ieri il traffico era andato in tilt tra disagi, ritardi, e lievi incidenti. Nella notte, nel Bellunese, i vigili del fuoco hanno effettuato una cinquantina di interventi a causa delle forti nevicate, tra recupero di vetture e rimozione di alberi caduti.

NEVE AL SUD, VENTO E PIOGGIA IN SARDEGNA - Ma nevica anche al Sud. Si è imbiancata la provincia di Foggia con neve, in particolare, sui Monti Dauni dove questa mattina la coltre bianca è caduta sui rilievi superiori ai 700 metri. Imbiancate Faeto e Monteleone di Puglia ma neve anche sulle vette del subappennino Dauno, come monte Crispignano, Monte Sambuco e monte Cornacchia il rilievo più alto della Puglia. Nonostante la neve non sono stati segnalati particolari disagi alla circolazione e alla popolazione. Per il persistere del forte vento interrotti i collegamenti via mare con le Isole Tremiti. Disagi in Sardegna, a causa del forte vento e mareggiate. Alcune strade sono state chiuse nel Nuorese a causa della neve, mentre nel cagliaritano i responsabili del circo Rinaldo Orfei ieri sera hanno preferito evacuare gli spettatori in via precauzionale a causa del forte vento. Per qualche ora ieri pomeriggio Oristano è rimasta senza energia elettrica per un black-out. L'allerta diffusa ieri dalla Protezione civile regionale per condizioni meteo avverse durerà per l'intera giornata di oggi fino alle 21.

NEVE SULLE ZONE TERREMOTATE - Nevica intensamente da questa notte nell'Alto Velino, in particolare nei comuni di Amatrice e Accumoli, colpiti dal terremoto del 2016, e in tutte le zone circostanti della provincia di Rieti. L'intensa nevicata, proseguita anche alle prime ore di questa mattina, ha interessato anche la viabilità locale. Secondo quanto riferisce Astral Infomobilità, la neve ha interessato la regionale Picente, tra l'innesto con la Salaria per Ascoli Piceno e Amatrice; tratti innevati anche a Leonessa, a Campocatino e Campotosto, ai confini con l'Abruzzo. Nel versante reatino, inoltre, si segnalano tratti innevati anche lungo la Salto-Cicolana, a Morro e lungo la Salaria 4-bis per il monte Terminillo. Nella notte scosse di terremoto nei territori tra Arquata e Amatrice.

ROMA - Forti disagi e allagamenti a Roma e in provincia a causa della pioggia. Sono circa 240 gli interventi effettuati nelle ultime 24 ore dai vigili del fuoco della Capitale. La maggior parte dei casi riguarda alberi e rami pericolanti, pali pericolanti, allagamenti e auto impantanate. La pioggia oggi risulta meno battente ma restano disagi alla circolazione. Forti ritardi sulla linea ferroviaria Roma-Formia-Napoli. A causa del mare mosso sono soppresse le corse Laziomar con le isole minori.