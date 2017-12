Roma, 29 dicembre 2017 - Luci e ombre nelle previsioni meteo per Capodanno. Il miglioramento annunciato per oggi è arrivato, ma il bel tempo potrebbe durare meno del previsto. L'anticiclone delle Azzorre ha riabbracciato l'Italia in queste ore, portando sole e cielo sereno su quasi tutta la Penisola. Le eccezioni sono rappresentate dalle Alpi dove le azioni atlantiche disturbano l'anticiclone: probabile neve sui rilievi di confine, tanto che la Protezione Civile ha diramato un'allerta per stasera in Lombardia. E attenzione, perché con le nevicate dei giorni scorsi cresce l'allarme valanghe, soprattutto in Veneto dove sono caduti 50-60 centimetri di fiocchi con massimi fino a 90 centimetri nel basso Agordino e nello Zoldano. Cortina ieri mattina è andata letteralmente in tilt, sommersa da una coltre bianca (FOTO / Neve record in Pennsylvania). L'innalzamento delle temperature previsto nei prossimi giorni (soprattutto domenica) non è sicuramente un toccasana per il rischio slavine. L'interesse si sposta ora sul weekend, con le previsioni del tempo per Capodanno poi e San Silvestro prima che assumono contorni più chiari e definiti. L'anticiclone sembra tenere per il 31 dicembre, mentre per il primo gennaio viene confermata dai meteorologi quella perturbazione-lampo che dovrebbe attraversare l'Italia da nord a sud.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni

SABATO 30 - Bel tempo e temperature in ascesa su quasi tutta la penisola. Come spiega 3BMeteo, sono attese nubi sparse al Nord, con ampie schiarite. Possibili nevicate (deboli) sulle Alpi di confine, ma dai 2000 metri in su. Massime comprese tra 5 e 11 gradi. Al Centro vengono segnalati addensamenti nuvolosi più diffusi solo sulla Toscana e, in serata, anche sul Lazio. Anche qui le temperature sono in ascesa con massime comprese tra 9 e 12 gradi. Qualche velo sparso al Sud, e pioggia debole sulla Sicilia Settentrionale. Soleggiato altrove. (Massime tra 11 e 15 gradi).

Tre giorni al #Capodanno ➡ San Silvestro con alta pressione, ma l' #1gennaio una debole perturbazione attraverserà la Penisola https://t.co/I2zgZkelLv #meteo — 3B Meteo (@3BMeteo) December 29, 2017

DOMENICA 31 - Fino a sera il sole dovrebbe baciare il San Silvestro italiano. Coperto solo su regioni tirreniche e Liguria, mentre a pomeriggio inoltrato - come riporta ilMeteo.it - le nubi dovrebbero far capolino anche al Nord e al Centro. In nottata non sono escluse precipitazioni nell'area centro-settentrionale, "moderate su Liguria di levante, deboli su Toscana, Campania, occasionali sul Lazio". Sempre dalla tarda serata - precisa 3BMeteo - neve potrebbe cadere sulle Alpi da 1200-1400 metri. I meteorologi concordano nel prevedere un rialzo delle temperature per domenica, anche 4/5 gradi sopra la media stagionale. Al Nord, per dare un'idea, le massime saranno comprese tra 8 e 12 gradi.

LUNEDI' 1 GENNAIO - Ed eccolo, il maltempo. Sarà rapido e, a quanto sembra, non troppo 'doloroso'. Iniziata nella notte di San Silvestro, la perturbazione di Capodanno porterà piogge al Nord e nevicate sulle Alpi, a partire da 1000 metri. Le temperature dovrebbero rimanere stabili o in lieve diminuizione. Come sottolinea 3BMeteo, il maltempo si sposterà rapidamente tanto che a nordovest il cielo potrebbe aprirsi già dal mattino, per poi migliorare in maniera netta in serata. Entro il pomeriggio piogge sono previste dalla Toscana, verso Umbria, Lazio e Adriatico. Scendendo, la perturbazione arriverà anche su Campania, Molise e Puglia, ed entro sera sarà anche sul basso Tirreno.