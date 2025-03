ZzzQuil, indagine dimostra importanza e benefici di un buon sonno Roma, 5 mar. - Il riposo notturno è fondamentale e rappresenta una priorità per il benessere fisico, mentale ed umorale. Il 90% degli italiani è consapevole dei benefici portati in dote dal dormire bene, ma oltre la metà ammette di non avere un sonno continuo, solo il 23% si alza sentendosi riposato e ancora 1 su 3 non è per nulla soddisfatto del suo riposo. A rivelarlo è la nuova ricerca "Ho solo dormito meglio!" di ZzzQuil, il noto brand di Procter & Gamble di integratori per il sonno, che in occasione della Giornata Mondiale del Sonno torna ad indagare il rapporto tra italiani e sonno, svelando i benefici di una bella dormita, tra salute, mente, performance e bellezza. Il Prof. Oliviero Bruni, esperto in Medicina del sonno, ha dichiarato: "I benefici di un buon riposo sono assolutamente reali e dimostrati da numerosi studi condotti da autorità scientifiche a livello mondiale. Mentre dormiamo, infatti, il corpo esegue una serie di processi di riparazione e mantenimento che interessano quasi ogni parte dell'organismo, impattando sulla mente, favorendo ad esempio migliori concentrazione, capacità decisionali e di memorizzazione, sull'umore, regalando maggiore energia e positività, ma anche sulla salute generale, ad esempio sostenendo il nostro sistema immunitario, sulle prestazioni fisiche e sulla produttività al lavoro e nello studio. Anche la longevità può essere influenzata". L'indagine svolta da ZzzQuil evidenzia anche che non tutti riescono a dormire bene o ad avere un buon risveglio. Il 41%, tra cui i più giovani, dichiara di svegliarsi al mattino in modalità "Zombie", trascinandosi per casa ancora addormentato. Il 26% dichiara che si sveglia "Troll", irritabile e ancora stanco, mentre un terzo si alza in modalità "Lepre", ovvero pimpante e subito attivo. Per trovare il giusto equilibrio e ritrovare anche la corretta qualità del sonno, la medicina di settore detta delle linee guida ben precise. "La ricerca conferma che il rapporto tra italiani e sonno non è del tutto positivo, anche se sta crescendo la consapevolezza dell'importanza di un riposo adeguato, al pari di una dieta equilibrata e di uno stile di vita attivo, per la qualità della vita" - prosegue il Prof. Bruni - "In caso di problemi è consigliabile rivolgersi a specialisti che possono suggerire le migliori strategie da seguire, iniziando con una corretta igiene del sonno. Ed è sempre importante continuare a fare educazione nella popolazione. Ad esempio, l'indagine rivela che 4 italiani su 10 guardano TV o smartphone a letto proprio come rituale per favorire il sonno, nonostante si tratti di abitudini controproducenti e da evitare prima di dormire. Può invece essere utile l'uso di rimedi come la melatonina, che può aiutare ad addormentarsi rapidamente favorendo il regolare ciclo del sonno". La ricerca "Ho solo dormito meglio!" ha mostrato quanto gli italiani concordino sulla centralità di un sonno di qualità e sui benefici di una bella dormita: dal sentirsi più energici e in forma, ad essere più di buonumore, ma anche più produttivi e concentrati e persino più sani e più belli. Per questo la quasi totalità degli italiani adotta un qualche escamotage per dormire meglio: tra questi, è in crescita il ricorso a melatonina o altri integratori naturali per favorire l'addormentamento e un riposo continuo.