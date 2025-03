Zyn, l'alternativa di Philip Morris per un futuro senza fumo Milano, 7 mar. - È realistico pensare a un futuro senza fumo e fumatori? Philip Morris crede di sì e anche per questo ha lanciato ZYN, l'ultima novità del suo portafoglio di prodotti senza combustione, che già comprendeva IQOS e VEEV. Si tratta di sacchetti di nicotina privi di foglie di tabacco, pensati per essere una soluzione alternativa alle sigarette. Alla presenza del neo Presidente e Ad di Philip Morris Italia, Pasquale Frega, ZYN è stato presentato a Milano anche da Gianluca Iannelli, Head of smoke-free products category: "Le particolarità del prodotto sono ben definite: non fa cenere, non fa fumo né odore. Nasce per far vivere in totale libertà la quotidianità e la mobilità del consumatore attuale. Crediamo sia un prodotto ideale per i fumatori per abbandonare le sigarette". ZYN è brand leader a livello mondiale dei prodotti contenenti nicotina per uso orale, i sacchetti di nicotina sono già disponibili in 5 varianti di aromi in 10mila tabaccherie in Italia. E, nei migliori auspici, potrebbero portare a cambiamenti come quelli visti in Svezia, dove la percentuale di fumatori si è ridotta drasticamente. Dati mostrati nel dettaglio da Patrik Hildingsson, Director oral category communication di Philip Morris International: "Il consumo più diffuso di nicotina è quello delle sigarette a combustione, la forma più dannosa, che riguarda circa 1,2 miliardi di consumatori al mondo. A loro dobbiamo poter offrire un insieme di alternative, pur sapendo che non esiste una soluzione che funziona per tutti. Noi crediamo che i sacchetti di nicotina possano essere una delle possibilità". La speranza è quella di lasciare le sigarette nel passato, ha affermato Tommaso Di Giovanni, Vice President international communications and engagement: "Per Philip Morris, i prodotti senza fumo sono una priorità, perché il nostro obiettivo è un mondo in cui le sigarette diventano un pezzo da museo. Il 90% dei nostri investimenti in ricerca e sviluppo sono dedicati a questi prodotti per innescare un vero cambiamento". L'obiettivo a livello globale di Philip Morris, per cui dal 2008 l'azienda ha investito oltre 14 miliardi di dollari, è quello che i ricavi netti dai prodotti senza combustione superino i 2/3 del totale entro il 2030.