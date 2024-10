Zucca da record in New England: pesa oltre 1 tonnellata Topsfield, 5 ott. (askanews) - I coltivatori di zucche si sono riuniti alla fiera di Topsfield per l'annuale pesatura delle zucche giganti del New England nel Massachusetts, Stati Uniti. A spuntarla Stephen Connolly, con la sua zucca da record dal peso di oltre 1.000 chili.