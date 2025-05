Zelensky: tregua mette basi per pace, Trump concorda Kiev, 10 mag. (askanews) - Al termine del vertice a Kiev fra i leader europei e Zelensky, in cui è stato proposto un cessate-il-fuoco di 30 giorni "abbiamo parlato con il Presidente Trump e abbiamo concordato la nostra visione comune e le nostre ulteriori azioni congiunte", ha detto il presidente ucraino. "È necessario un cessate il fuoco completo e incondizionato. Con questo cessate il fuoco, possiamo lavorare insieme per concordare le basi della pace", ha aggiunto. "Una volta iniziato il cessate il fuoco, ci sarà il momento migliore per la diplomazia. L'Ucraina è pronta a incontri e negoziati in qualsiasi formato". "Attendiamo la risposta della Russia". Risposta che è arrivata tramite il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov secondo cui Putin è pronto ad avere "comunicare con qualsiasi leader internazionale, ma la tregua non è accettabile se continua l'invio di armi all'Ucraina.